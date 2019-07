Mara Venier | Chiamo ' amore' tutti quelli che mi sono simpatici Ormai per tutti

Fonte : blogo

(Di martedì 30 luglio 2019), in queste settimane, si sta preparando ad una stagione televisiva assai impegnativa. Tra qualche mese, infatti, tornerà, per il secondo anno consecutivo, alla guida di 'Domenica In' e debutterà, in prima serata, su Rai 1 con un nuovo progetto, che porta per titolo 'La porta dei sogni'. In una lunga intervista, al settimanale 'Tv Sorrisi e Canzoni', in edicola questa settimana, la popolare conduttrice ha spiegato, anche, perché, accosta la parola '' a familiari, amici e colleghi di lavoro: Nicola loanche 'Bagigio' e lui mi chiama 'Bagigia'. Ma è vero.che mia TvBlog: 'Amo Domenica In in maniera totale' (video): "che miper'zia'" ...

carmenFashionCr : Mara Venier: le novità di Domenica In, il ritorno di Arbore e il nuovo programma - mandvzukic : RT @cryIngwsel: come sempre bellissima mara venier ogni volta nelle foto con selena - Empateia19 : RT @cryIngwsel: come sempre bellissima mara venier ogni volta nelle foto con selena -