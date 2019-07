Manifest ultima puntata 31 luglio | anticipazioni | i passeggeri potrebbero morire nel 2024

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Nella prima serata di mercoledì 31Canale 5 trasmetterà i quattro episodi conclusivi della prima stagione di, la serie statunitense in onda sull'emittente NBC. Contrariamente alla programmazione annunciata giorni fa quando erano previsti due episodi il 31- seguiti dal debutto dello spin-off di Grey's Anatomy, Station 19 - e gli ultimi due il 7 agosto, Mediaset ha optato per una 'maratona' che si protrarrà fino a ben oltre la mezzanotte. La prima stagione, composta da 16 episodi, si è conclusa sia negli Stati Uniti che in Italia lo scorso febbraio e si appresta a chiudere i battenti anche per il pubblico di Canale 5 che ha fatto debuttare la serie il 3ricevendo una risposta abbastanza positiva dai telespettatori. Al termine della stagione idel volo 828 non riusciranno a venire a capo del mistero che li riguarda considerato che la serie è stata ...

