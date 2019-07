Mamma con tre bambini si sveglia di notte e sente rumori inquietanti | cosa stava

Fonte : baritalianews

(Di martedì 30 luglio 2019) Una, Kerri Kibbedormendo nella sua casa a Punta Gorda, in Florida con i suoi tremolto piccoli. Unaha sentito deimolto strani che provenivano dal giardino ed è andata a vederestesse accadendo. Quando è uscita in giardino e ha guardato in piscina da dove provenivano inon credeva ai suoi occhi, nell’acqua c’era un alligatore di circa due metri. La, terrorizzata temendo che l’alligatore potesse entrare anche in casa, si è barricata e ha chiamato aiuto. Subito sono intervenuti i soccorsi che hanno catturato l’animale e lo hanno portato via. Laanche in passato aveva vissuto altri momenti di grande difficoltà quando per l’uragano la sua casa era stata quasi completamente distrutta.

