Malore mentre nuota nella piscina di famiglia | muore studente di 24 anni | aperta

Udine. Malore mentre gioca a calcio sul campetto sotto casa : consigliere muore a 22 anni : Un Malore che, come spiegano i familiari, molto probabilmente è legato a precedenti problemi di salute, che lo avevano anche costretto a lasciare il calcio anni fa. Jacopo Lorenzo Capace però amava lo sport e aveva deciso di trasmettere la sua passione allenando “i pulcini”, i bambini che cominciano a giocare a calcio.

Pisa - Malore mentre fa il bagno in mare : papà di 37 anni muore davanti agli occhi del figlio : Dramma in spiaggia a Marina di Vecchiano, in provincia di Pisa, dove un uomo di 37 anni ha accusato un malore mentre faceva un bagno in mare ed è morto nonostante i tentativi di rianimarlo effettuati da bagnini e sanitari del 118. Il tutto davanti agli occhi della moglie e del figlio piccolo. "Un giorno triste".

Padova - Malore mentre è in cantiere sotto al sole : operaio collassa e muore : È morto a 67 anni Ferruccio Cillo, operaio di una cooperativa che lavora per il comune di Pozzovivo, in provincia di Padova, mentre era impegnato in un cantiere stradale sotto al sole cocente. Ha avuto un malore, è crollato al suolo e non si è più ripreso. Non si esclude che il caldo delle ultime ore possa aver giocato un ruolo centrale nel decesso dell'uomo.Continua a leggere

Malore mentre fa il bagno! morto 63enne - il corpo portato a riva dai bagnanti : Si è tuffato in acqua per fare un bagno e poco dopo altri bagnanti hanno notato il corpo che galleggiava in mare. La tragedia si è consumata in Sardegna. Nella tarda mattinata di oggi, giovedì 18 luglio, il cadavere di un uomo è stato rinvenuto nel mare di Torre dei Corsari, sulla costa di Arbus. La vittima è un uomo di sessantatré anni di Simala (nella provincia di Oristano) che si chiamava Piergiorgio Melis. A notare il corpo che galleggiava ...

Muore a 12 anni in ospedale dopo un Malore in piscina mentre era in vacanza con i genitori : La ragazzina era andata in arresto cardiocircolatorio mentre si trovava nella piscina idromassaggio di uno stabilimento...

Lucca : è morta Sofia - la 12enne colta da Malore in piscina mentre era in vacanza con i genitori : È morta questo pomeriggio all'Opa di Massa Sofia Bernokopf, la bimba di 12 anni colta da un malore mentre si trovava nella piscina idromassaggio dello stabilimento balneare Texas di Marina di Pietrasanta, in provincia di Lucca, dove si trovava in vacanza insieme ai genitori. La piccola, andata in arresto cardiaco, era stata subito soccorsa e rianimata dopo la tragedia, avvenuta lo scorso sabato mattina, ma le sue condizioni erano apparse già ...

Malore mentre è in piscina davanti ai genitori! 12enne è in fin di vita : Quella che doveva essere una giornata di relax e divertimento per una famiglia originaria di Parma si è trasformata in dramma. Una bambina di 12 anni è stata colta da un Malore mentre si trovava nella piscina idromassaggio del bagno Texas a Marina di Pietrasanta in località Motrone, a Lucca, ed ora lotta tra la vita è morte. È successo nel pomeriggio di ieri, sabato 13 luglio, ma le sue condizioni restano critiche. Secondo i medici, le prossime ...

74enne Stoncata da Malore mentre passeggia sulla spiaggia di Vasto - inutili i soccorsi : Chieti - E' morta per un malore a riva, mentre stava passeggiando questa mattina in spiaggia, una donna di 74 anni di Vasto. La donna stava facendo una passeggiata sul lungomare quando si è accasciata in acqua. È stata notata dai bagnini in servizio in quel tratto di mare che hanno tentato inutilmente di rianimarla. Sul posto è giunta anche un ambulanza con un medico rianimatore; è stata richiesto l'intervento ...

Malore mentre accudisce il figlio disabile che resiste per ore - poi muore : Li hanno trovato senza vita nella loro abitazione a Terno d'Isola (Bergamo): così una madre e il figlio disabile sarebbero morti insieme nella notte tra sabato 29 e domenica 30 giugno. Secondo quanto si è potuto ricostruire la donna di 71 anni accudiva il figlio affetto da distrofia muscolare quando ha avuto un Malore sollevando l'uomo di 44 anni. Operazione eseguita con l'apposito sollevatore dotato di ventilazione per la ...

Anziana colta da Malore mentre aiuta il figlio disabile che resta sospeso per ore : morti entrambi : Idecessi potrebbero risalire a lunedì sera, ma l'allarme è stato dato solo martedì mattina, dal fisioterapista del 44enne

Mamma e figlio con la Sla trovati morti in casa : lei stroncata da un Malore mentre lo sollevava : Un uomo di 44 anni, Thomas Arrigoni, è morto in provincia di Bergamo insieme alla Mamma, Felicita Eugenia Carminati, 71 anni. Una tragedia avvenuta a Terno d?Isola: madre e figlio...

Padova - Malore mentre prende il sole in terrazza : Franco ucciso a 58 anni dal caldo killer : Franco Panfili, 58 anni di Padova, è l'ultima vittima del caldo record che sta travolgendo l'Italia negli ultimi giorni: l'uomo, operaio in una ditta di Curtarolo, era andato a prendere un po' di sole sulla terrazza di casa dopo pranzo quando ha avuto un malore. Quando la sorella è andata a svegliarlo pensando che dormisse non c'era già più nulla da fare.Continua a leggere

Ha un Malore mentre fa il bagno a Dorgali : muore Pietro Murru - 40 anni - padre di due bambine : L'uomo stava facendo il bagno al largo di Osala, una delle spiagge di Dorgali. Il suo corpo esanime è stato notato da altri bagnanti che l'hanno portato a riva e hanno cercato di soccorrerlo senza però riuscirci.

Ascoli - Malore mentre è nei campi : muore un anziano - è la prima vittima del caldo record : Un uomo di 82 anni di Ascoli è la prima vittima dell'ondata di caldo record degli ultimi giorni. L'anziano era uscito di casa ieri per prendere un po' d'aria ma ha fatto perdere le sue tracce. I familiari ne hanno denunciato la scomparsa e dopo una notte di ricerche è stato trovato cadavere nei campi tra San Benedetto del Tronto ed Acquaviva Picena.