Mai fatto politica in classe | parla la prof di Novara

Tav - mozione M5s per il no. Di Maio : “Non facciamo regali a Macron”. Lega : “Favore alla Francia fatto da loro con voto a Von der Leyen” : “Noi non ci arrendiamo, noi pensiamo al Paese, non facciamo regali a Macron“. “L’unico regalo a Macron lo hanno fatto M5s e Pd votando la presidente della Commissione Europea decisa a Parigi e Berlino”. Di Maio attacca, la Lega risponde, nell’ennesimo capitolo di un conflitto permanente interno al governo che questa volta si consuma sull’Alta velocità Torino-Lione. L’occasione di scontro è una ...

La rivolta di Crucioli contro Di Maio : "Ha fatto scelte avventate - non siamo pecore" : Così su Facebook il senatore genovese spiega il suo rifiuto ad uscire dall'aula mentre parlava il premier Conte

GTA 5 e i DLC Mai arrivati sul mercato - che fine hanno fatto? : La carriera videoludica di GTA 5 si potrebbe definire tranquillamente sulla via del tramonto, viste le voci che continuano a rincorrersi in merito al prossimo capitolo della saga, GTA 6. Eppure la creatura nata dalle laboriose mani degli artigiani digitali di Rockstar Games non ci pensa minimamente a mollare nemmeno un millimetro, pronta a foraggiare costantemente di contenuti inediti la propria community in rete all'interno di GTA ...

Sesso nello spazio : è possibile? Gli astronauti l’hanno Mai fatto? Per gli esperti “è necessario essere almeno in 3”. E preoccupa anche un’eventuale gravidanza senza gravità : Sono passati 50 anni dal primo sbarco sulla luna, quando Armstrong e Aldrin misero per la prima volta piede su un mondo diverso dalla Terra. Da allora, la presenza umana fuori dal nostro pianeta è diventata più o meno costante. E considerando che le missioni spaziali diventeranno sempre più lunghe mentre ci dirigiamo verso l’obiettivo di colonizzare altri pianeti, Marte in primis, viene quasi spontaneo chiedersi se qualcuno abbia mai fatto Sesso ...

Non si dica che non ho Mai lavorato. Nella mia vita ho fatto ben quattro lavori diversi : Qualcuno ha messo in giro una voce: Ricky non ha mai lavorato in vita sua. Non è vero! Ho fatto ben quattro lavori: barista alla Scala per tre mesi, commesso all’Euronics per due settimane, faticatore in un’officina di materie plastiche per 6 mesi e impiegato in un’azienda di trasporti per ben 10 mesi. Fanno, se la matematica non mi inganna, ben 19 mesi e due settimane di lavoro, spalmati su una vita di 50 anni, a voi ...

Caso Siri - Di Maio : “Arata ha provato a manipolare la mia nomina a ministro. Fatto gravissimo” : "Sono tranquillo perché il M5S ha bloccato gli emendamenti sull’eolico che voleva quel signore, Arata, forse per conto di Nicastri. Ma se qualcuno ha provato a controllare e sabotare l’azione di M5s al governo vogliamo massima chiarezza": così Luigi Di Maio commenta le ultime novità del Caso Siri.Continua a leggere

Matteo Salvini al telefono con Di Maio : "Avete fatto male i calcoli". Ricatto grillino - ricostruzione bomba : "Avete fatto male i calcoli". La telefonata "della tregua" tra Matteo Salvini e Luigi Di Maio di giovedì notte, quando la crisi sembrava imminente, non ha smussato certi angoli decisamente pericolosi contro cui potrebbe andare a sbattere la maggiorana. Anzi, è servita al leader della Lega per chiari

Francesco Monte : “Mai tradito Giulia Salemi - non lo avrei Mai fatto. Gli insulti feriscono” : Francesco Monte, oggi legato alla modella Isabella De Candia, nega di avere dato inizio alla sua nuova relazione mentre era ancora fidanzato con Giulia Salemi. “Attaccamento morboso alla coppia” denuncia il concorrente della nuova edizione di Tale e Quale Show “Mi da fastidio essere definito un traditore, non lo avrei mai fatto”.Continua a leggere

Alitalia : Rotta - ‘per Di Maio Atlantia avrebbe fatto precipitare aerei - no comment’ : Roma, 15 lug. (AdnKronos) – “Di Maio il 29 giugno ha dichiarato: ‘Atlantia è una azienda decotta che farebbe perdere valore ad Alitalia. Faranno precipitare gli aerei”. Oggi il Ministro consegna la nostra compagnia di bandiera alla società che, a suo dire, farà precipitare aerei. Serve commentare?”. Lo scrive Alessia Rotta del Pd su twitter.L'articolo Alitalia: Rotta, ‘per Di Maio Atlantia avrebbe fatto ...

Ex Ilva - vertice al Mise è un nulla di fatto. Arcelor : “Non c’è impegno da parte di tutti”. Di Maio : “Nessuno vuole chiudere” : Nessun passo avanti sull’immunità penale, in cerca di un accordo sulla sicurezza, un’apertura insufficiente sulla cassa integrazione ordinaria che dal 1° luglio riguarda 1395 operai di Taranto. Il vertice al ministero dello Sviluppo Economico tra Luigi Di Maio, sindacati e Arcelor Mittal non ha portato a passi avanti concreti. Convocato dopo lo sciopero proclamato in seguito alla morte del gruista che era all’interno del mezzo ...

M5s - Fattori : “Caso Lega-Russia? In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento”. E critica Di Maio : “Fondi russi a Lega? Non si possono derubricare queste cose solo perché si è al governo insieme. In altri tempi avremmo messo sottosopra il Parlamento per una cosa simile“. Sono le parole pronunciate ai microfoni de “L’Italia s’è desta”, su Radio Cusano Campus, dalla senatrice M5s Elena Fattori, che aggiunge: “Su questa vicenda bisogna indagare, è inutile richiamare vicende precedenti come i soldi russi ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 12 Luglio : La Lega? “Diversi - ma con aspetti comuni. Per me la finestra elettorale di settembre non si è Mai aperta” : Il vicepremier “Rubli? Come Siri e Rixi: M5S rigido sulla questione morale” “Sull’autonomia si va avanti. Ma la scuola regionalizzata non passerà, anche se loro si sono già arrabbiati” di Fabrizio d’Esposito, Luca De Carolis, Marco Travaglio e Paola Zanca Basta battute: risponda di Marco Travaglio I fatti sono ormai stranoti, ne parlano tutti i quotidiani e i siti italiani, ma anche internazionali: il 18 ottobre 2018, mentre Matteo ...

Valentina Vignali su Instagram : "Mai fatto uso di droghe" - : Alessandro Pagliuca Valentina Vignali sbotta su Instagram e lo fa perché qualcuno l'ha accusata di fare uso di droghe dopo aver notato il suo improvviso calo di peso Torna ad attirare l’attenzione del gossip Valentina Vignali, ex concorrente del Grande Fratello 16, reality condotto da Barbara d'Urso su Canale 5. L’ex gieffina nella casa più spiata d’Italia è ingrassata molto, lei stessa dopo il reality ha ammesso di aver preso ben ...