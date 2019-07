“Ma sei senza mutande?” Elisabetta Canalis manda in confusione Davanti alla foto in

Fonte : caffeinamagazine

(Di martedì 30 luglio 2019) Imbarazzo sui social per l’ultimo scatto disu Instagram. Un bianco e nero d’autore, per la bella showgirl, che racconta le sue vacanze direttamente dal suo profilo Instagram. Nellache potete vedere, si trova nel “Mar Mediterraneo”, come scrive in calce allo scatto aggiungendo un cuoricino. In catamarano, per le precisione. Bellissima, come sempre. Ma il costume che indossa scatena il delirio tra i fan. Si tratta di un costume intero, a un pezzo solo. Molto aderente. E proprio questa aderenza – in particolare in corrispondenza del lato B -, oltre al bianco e nero, crea un effetto-nudo che trae in inganno molti utenti. I commenti si sprecano: “Mai sei nuda?”, “Non hai le mutande?”. Ovviamente l’intimo c’è, ma lacome detto trae in inganno., ormai, veleggia verso i 41 anni, che compirà il prossimo settembre. Eppure, durante le sue ...

matteorenzi : Assurdo che Salvini faccia partire sempre la caccia all’immigrato. In tutte le vicende più tragiche di questi mesi… - BarillariM5S : @nzingaretti Ma prima di salvare la Terra non dovevi salvare la Regione Lazio? Noi siamo in aula a lavorare, tu non… - marcofurfaro : Di Maio attacca: 'Stato si faccia esame di coscienza. A Roma condizioni precarie di sicurezza'. Cioè, chi? Sei il… -