L’uomo del giorno Buon compleanno Adriano Galliani | una vita al Milan

La foto del ragazzo bendato mostra la violazione di Costituzione e diritti delL’uomo : Nelle ultime ore diversi giornali hanno pubblicato la foto di Gabriel Christian Natale-Hjorth mentre si trova in una caserma dei carabinieri di Roma: Natale-Hjorth è il ragazzo statunitense di...

Carabiniere accoltellato - Varriale identificò L’uomo derubato un’ora prima della chiamata al 112 : Su ordine del maresciallo Sansone, prima delle telefonate, il collega di Mario Cerciello Rega era in piazza Mastai dove è stato identificato Sergio Brugiatelli. Nell’ordinanza di convalida dell’arresto dei due americani tutti i passaggi controversi

Earth Overshoot Day - oggi L’uomo ha utilizzato tutte le risorse naturali dell’anno : stiamo usando 1 - 75 pianeti Terra all’anno : oggi, 29 luglio, l’uomo ha utilizzato tutte le risorse naturali dell’intero anno. Questo il risultato delle analisi del Global Footprint Network, l’organizzazione di ricerca internazionale che ha avviato – e continua a portare avanti – i calcoli per la contabilità delle risorse naturali attraverso l’Impronta Ecologica. Questo indicatore tiene traccia della domanda dell’uomo per le aree biologicamente produttive che forniscono risorse naturali e ...

L’uomo del giorno – Buon compleanno Mircea Lucescu - ex Inter e Brescia : Continua il nostro classico appuntamento con l’Uomo del giorno, giornata importante per gli amanti delle statistiche, è il compleanno dell’allenatore Mircea Luscescu. E’ un personaggio vincente, ha infatti conquistato 8 titoli di calciatore e ben 34 da allenatore. Dopo la carriera da calciatore inizia quella da allenatore, le prime esperienze sono in Romania, poi arriva in Italia grazie alla chiamata del Pisa. Altre ...

Il mistero delL’uomo dal costume blu : ricerche serrate della Guardia Costiera - ma non c’è nessuna denuncia di scomparsa : Nel tardo pomeriggio di ieri, soprattutto a causa dell’improvviso peggioramento delle condizioni meteo, si sono registrate numerose richieste di intervento alla sala operativa della Capitaneria di porto di Gaeta, per diportisti e bagnanti in difficoltà in mare e sulle spiagge di tutto il litorale pontino. E’ quanto riferisce una nota della Guardia Costiera che evidenza, in particolare, la telefonata dell’assistente bagnanti ...

L’uomo del giorno - Massimo Cellino : presidente vulcanico e…superstizioso : Massimo Cellino è un personaggio che ha fatto molto discutere negli ultimi anni. Amato e odiato dovunque sia stato, l’imprenditore cagliaritano è attualmente il presidente del Brescia. Nato il 28 luglio 1956, Cellino compie oggi 63 anni. E’ principalmente un imprenditore agricolo: gestisce diverse aziende in Sardegna. Si è avvicinato al mondo del calcio all’inizio degli anni ’90. Nel 1992 ha acquistato il Cagliari ...

Tour de France 2019 : primo trionfo di sempre per la Colombia. Egan Bernal L’uomo del destino che eclissa Nairo Quintana : La Colombia conquista per la prima volta nella storia il Tour de France grazie al giovane Egan Bernal. Il ciclista del Team Ineos è stato autore di una Grande Boucle di assoluto livello e domani sfilerà per le strade di Parigi con indosso la maglia gialla. Ha fatto decisamente meno bene l’altro corridore colombiano, ovvero Nairo Quintana, dal quale gli appassionati e i tifosi si aspettano un exploit da anni ma che tarda ad arrivare. La ...

Ritorno delL’uomo sulla Luna - una deadline molto stretta : Torneremo sulla Luna, questa volta per restarci: con queste parole, il numero uno della Nasa ha rivelato al mondo Artemis, il programma di punta dell’agenzia spaziale statunitense che permetterà il Ritorno dell’uomo sulla Luna. Un Ritorno attesissimo – spiega Global Science – di cui molti hanno parlato negli ultimi anni a partire dal programma Constellation, avviato da Bush nel 2005 poi accantonato nel 2011 da Obama perché troppo ...

L’uomo del giorno - José Luis Chilavert : il portiere goleador e la sua incredibile trasformazione fisica : José Luis Félix Chilavert González nasce a Luque (in provincia di Asuncion) il 27 luglio 1965 e compie oggi 54 anni. Esordì nelle giovanili dello Sporting Luqueno prima di passare al Guarani. Poi San Lorenzo, Saragozza, Velez Sarsfield, Strasburgo, Penarol e ancora Velez. Segna il primo gol della sua carriera con la maglia del Luqueno, poi arriva il gol su rigore nella Liga contro la Real Sociedad e quello contro la Colombia di Higuita, ...

L’uomo del giorno – Tanti auguri ad Angelo ‘soldatino’ Di Livio : La consueta rubrica di CalcioWeb “L’uomo del giorno” celebra oggi Angelo Di Livio, che compie 53 anni. ImporTanti esperienze per lui specie con le maglie di Padova, Juventus e Fiorentina, è soprannominato ‘soldatino‘ per la sua particolare andatura nella corsa, ma è un nomignolo poi utilizzato per sottolineare il suo spirito di sacrificio. Dopo le giovanili alla Roma, esordisce coi ‘grandi’ alla ...

Grande delusione per Franky Zapata : ‘L’uomo volante’ fallisce l’impresa di attraversare il Canale della Manica sul suo flyboard [GALLERY] : Tentativo fallito per Franky Zapata: ‘l’uomo volante’ non è riuscito nell’impresa di attraversare il Canale della Manica sul suo flyboard Franky Zapata non è riuscito oggi nell’impresa di attraversare il Canale della Manica a bordo del suo flyboard. E’ letteralmente terminato in mare il sogno dell’uomo volante, che con una specie di overboard spinto da cinque reattori alimentati da cherosene e dal ...

