Luna | è 100 milioni di anni più antica del previsto | nata dalla Terra 4 | 51 miliardi di

Fonte : scienze.fanpage

(Di martedì 30 luglio 2019) E se lasi fosse formata molto prima di quanto pensassimo? Gli scienziati hanno analizzato i campioniri raccolti in occasione del primo sbarco sulladel 1969 e hanno scoperto che la formazione del nostro satellite è da datare prima del, quindi non 150didopo la formazione del sistema solare, ma 50didopo.

extrachoice : 8. Non sono mai sicura 100% sicura delle decisioni che prendo. Per questo ci penso due tre volte prima di fare qual… - PaoloBorg : Nell'andare verso la Luna sul lato dell'Apollo non esposto al Sole nello spazio la temperatura scendeva a -100. Que… - Vicolodellasfer : RT @aapv2016: Il 24 dicembre 1968 l'astronauta dell'Apollo 8 William Anders scatta una delle 100 foto che hanno cambiato il mondo(Life):Ear… -