Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Giganti,a 15. Si tratta deiche stanno invadendo ildi, compreso il centralissimo viale Tverskaya. È una specie nociva per le piante (nome scientifico Arion Vulgaris o Arion lusitanicus). “Originariamente questa lumaca abitava in Portogallo, poi si è propagata sempre più a nord sul territorio europeo” e “negli ultimi anni” ha raggiunto “anche il sud della Russia”: queste la spiegazione dello zoologo Ilia Gomyranov alla tv di Stato. Secondo Gomyranov, gli animali potrebbero essere arrivati acon gli arbusti o con l’erba che adesso si piantano nelle nuove aiuole deldi. Il presidente della Società panrussa per la protezione dell’Ambiente, Elmurod Rasulmuhamedov, sottolinea che questo animale “neldinon ha nemici naturali e di conseguenza la sua popolazione ...

TutteLeNotizie : Lumaconi rossi lunghi fino a 15 centimetri invadono il centro di Mosca -