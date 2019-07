Lukaku Juventus | ci siamo | l’agente di Dybala è a Manchester | i dettagli

Dybala per Lukaku - scambio Juventus-Manchester United?/ 'Offerto anche Mandzukic' : Juventus e Manchester United al lavoro per uno scambio clamoroso: Paulo Dybala per Romelu Lukaku, le ultime notizie sulla trattativa.

Calciomercato Juventus - Lukaku : nel possibile affare rientrerebbe anche Mandzukic : Il Calciomercato della Juventus potrebbe presto piazzare un colpo anche in attacco. Romelu Lukaku si avvicina sempre di più ai bianconeri e dopo le voci italiane di questa mattina, anche in Inghilterra si inizia a parlare di contatti tra le parti. Il Manchester United e i bianconeri starebbero parlando per cercare la via giusta per chiudere l’affare, resta sempre in corsa anche l’Inter che però non riesce a trovare l’accordo con gli inglesi. Il ...

Calciomercato Juventus - Il Corriere dello Sport : 'Ad un passo lo scambio Dybala-Lukaku' : Come scrive il noto quotidiano romano "Il Corriere dello Sport", la Juventus è piombata su Romelu Lukaku e in questo momento sarebbe in netto vantaggio sull'Inter, club che da tempo segue l'attaccante belga (il tecnico nerazzurro Antonio Conte lo considera il primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo). La Juventus, però, sarebbe intenzionata a mettere sul piatto Paulo Dybala, giocatore molto apprezzato dalla dirigenza e dall'allenatore ...

L'Inter sfida la Juventus per Lukaku : i nerazzurri avrebbero l'accordo con il belga : Uno dei giocatori più chiacchierati sul mercato in queste settimane è sicuramente Romelu Lukaku. Il centravanti belga è sempre accostato alL'Inter che, però, si è vista rifiutare la prima offerta da sessanta milioni di euro più bonus. La richiesta del Manchester United, infatti, resta quella di ottanta milioni di euro. Inoltre, negli ultimi giorni, si è parlato di un possibile inserimento della Juventus nell'affare con i bianconeri che ...

Lukaku Juventus - c’è l’accordo : ma Dybala blocca l’operazione : Lukaku Juventus – Scontro frontale tra Inter e Juventus per Romelu Lukaku: Calciomercato.it vi ha parlato in esclusiva dell’incontro tra l’agente del belga Federico Pastorello e la società bianconera. Un vertice che avrebbe portato a buoni frutti: come si legge su ‘gazzetta.it’, infatti, la Juve avrebbe raggiunto un’intesa di massima con Lukaku per il suo trasferimento a Torino. Lukaku Juventus, manca ...

Sami Khedira - Lukaku - Dybala sono i protagonisti in una estate rovente della Juventus : Lukaku vuole la maglia bianconera. La società di via Galileo Ferraris sembra volerlo accontentare. Il giocatore belga si è già accordato con la dirigenza della Juventus, ma in ballo c'è anche Paulo Dybala, che però sembra non essere stato inserito nella lista dei desideri del Manchester United. Anche perché Dybala ha sempre dichiarato di voler restare a Torino con Maurizio Sarri. La Juventus si è inserita nella trattativa fra l'Inter e il ...

Lukaku non andrà in Norvegia con il Manchester United. Si fanno avanti Juventus e Inter : Romelo Lukaku, nome caldo del mercato italiano visto l’Interesse di Inter e Juventus, fuori dalla lista dei giocatori convocati dal Manchester United per l’amichevole di Oslo, in Norvegia, contro il Kristiansund. Fra le scelte del tecnico Ole Gunnar Solskjaer, non compare il nome dell’attaccante bel

Juventus - questa potrebbe essere la settimana decisiva per capire il futuro di Lukaku : Da alcune settimane, alla Juventus è accostato il nome di Romelu Lukaku. Quello per il belga sembra essere un vero e proprio intrigo visto che oltre ai bianconeri su di lui ci sarebbe anche l'Inter. Il futuro di Lukaku potrebbe risolversi presto visto che il mercato in Inghilterra chiude l'8 agosto e perciò chi lo vorrà probabilmente dovrà risolvere tutto nel giro di questa settimana. Da oggi potrebbe scattare il periodo decisivo per capire ...

Calciomercato Juventus news/ Per Lukaku - ok Dybala ma manca qualcosa - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, per Alfredo Pedullà i bianconeri sarebbero in vantaggio rispetto all'Inter per il belga Lukaku. Allo United andrebbe Dybala?

Inter - duello con la Juventus per Lukaku : la punta avrebbe un patto con i nerazzurri : Uno dei grandi obiettivi di mercato dell'Inter di questa estate risponde al nome di Romelu Lukaku. Il centravanti belga è stato posto in cima alla lista dei possibili rinforzi dal tecnico nerazzurro, Antonio Conte, che lo ritiene fondamentale per i propri dettami tattici. L'attaccante è un vecchio pallino dell'ex allenatore del Chelsea che lo aveva già richiesto quando era sulla panchina dei Blues e, prima ancora, sulla panchina della Juventus. ...

Calciomercato : Juventus e Manchester United valutano il possibile scambio Dybala-Lukaku : La Juventus è ritornata ieri dalla faticosa tournée asiatica e Maurizio Sarri ha concesso due giorni di meritato riposo ai giocatori. Martedì, al rientro, la squadra sarà quasi al completo. Tra gli ultimi a ritornare a Torino c’è atteso il 5 agosto Paulo Dybala, che però potrebbe anche rinunciare a qualche giorno di ferie per iniziare gli allenamenti venerdì. L'intenzione di Sarri sarebbe quella di impiegare la Joya nel ruolo di falso nove, ...

Criscitiello (Sportitalia) : 'Pastorello ha detto che Lukaku andrà alla Juventus' : La Juventus, dopo la tournée asiatica, è pronta a riprendere la preparazione estiva alla Continassa da martedì 30 luglio: Maurizio Sarri potrà contare anche su quei giocatori rimasti a Torino ad allenarsi e agli altri che si aggregheranno nei prossimi giorni. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca di giocatori ideali al gioco del tecnico toscano, ma la necessità principale resta quella di piazzare sul mercato ...