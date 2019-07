Luca Guadagnino potrebbe fare un film sul Signore delle mosche

Annunciato il cast «We Are Who We Are» - la serie Sky-HBO di Luca Guadagnino : Partiranno a fine luglio, in Italia, le riprese di WE ARE WHO WE ARE, la serie Sky-HBO scritta e diretta da Luca Guadagnino (la cui filmografia comprende, tra gli altri, Io sono l’amore, A Bigger Splash, Suspiria e Chiamami col tuo nome, nominato a 3 Golden Globes, 4 Bafta Awards e a 4 Oscar® incluso Miglior Film). WE ARE WHO WE ARE...

We Are Who We Are : Luca Guadagnino presenta la sua prima serie tv - : Niccolò Sandroni Luca Guadagnino debutta nel mondo delle serie tv con We Are Who We Are, una storia giovanile di amore e amicizia. Nel cast anche Chloë Sevigny e Kid Cudi Luca Guadagnino sta per iniziare le riprese della sua prima serie tv: We Are Who We Are, una storia che per temi e ambientazioni ci riporta ad altri film del regista italiano. La serie tv di Guadagnino è targata Sky-HBO, coppia che prima con The Young Pope di Paolo ...

Casting per una serie televisiva di Luca Guadagnino e per Christmas Carol il Musical : Casting aperti per una serie televisiva Sky diretta dal regista Luca Guadagnino. Sono state fissate nuove selezioni finalizzate alla ricerca di numerose comparse di varie età. Sono inoltre aperte le selezioni di attori e cantanti per la realizzazione di un interessante spettacolo Musicale prodotto da Artistic Mind Production. Una serie tv Per una nuova serie televisiva diretta da Luca Guadagnino sono state fissate delle nuove selezioni. La ...