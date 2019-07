L' oroscopo dell' amore di coppia | 31 luglio | Capricorno diffidente | Vergine comprensiva

L'oroscopo della settimana fino al 4 agosto : sentimenti al top per Sagittario e Ariete : È giunta una nuova settimana per i segni zodiacali. Scopriamo le previsioni che riguardano le giornate di fine luglio inizio agosto con lavoro, amore e salute dall'Ariete ai pesci. Di seguito le stelle per il periodo fino a domenica 4 agosto 2019. Ariete: sarà un'ottima settimana a livello sentimentale. In questo periodo di vacanza potrete sfruttare le diverse occasioni che vi si presenteranno per vivere delle belle emozioni con il partner o, se ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 31 luglio : Acquario volubile - Gemelli espansivo : Il quadro dei transiti planetari è spettacolare, utile per avviare nuovi amori e dare altre possibilità ai cuori solitari di mercoledì. L'oroscopo dell'amore per i single approfondisce gli incroci astrali, alla ricerca di nuove energie, tutte da investire in campo sentimentale per ritrovare la felicità. Di seguito le previsioni astrali che garantiscono un nuovo spirito d'iniziativa a ciascun simbolo zodiacale. L'oroscopo dell'amore Ariete: ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 30 luglio : Cancro lunatico - Sagittario triste : Gli astri fortunati dettano legge nelL'oroscopo dell'amore di coppia di martedì e incrociano le loro energie positive, puntando su una spiccata emotività di una Luna in Cancro. Un nuovo istinto sensibile, quasi materno, lambisce alcuni segni d'acqua, stabilizzando la relazione a due e cercando di fronteggiare a un'eccessiva pigrizia, nociva per l'amore. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. L'oroscopo dell'amore Ariete: buona ...

oroscopo Paolo Fox domani - 30 luglio : previsioni dello zodiaco : Segni di Aria (30 luglio): Oroscopo domani di Paolo Fox Quali pianeti e stelle saranno benevoli nella giornata di domani secondo l’Oroscopo di Paolo Fox? Scopriamolo partendo dai segni di Aria. GEMELLI: sul lavoro ci saranno presto delle revisioni. Qualcuno vorrà mettere in pratica dei cambiamenti tanto agognati. In amore non devono essere nervosi. BILANCIA: le polemiche vanno evitate a tutti i costi. Soprattutto se in amore il partner ...

Branko della settimana : oroscopo dal 29 luglio in poi. Previsioni : oroscopo della settimana di Branko: le Previsioni dal 29 luglio al 2-4 agosto 2019 Anche per la settimana a cavallo tra la fine di luglio e l’inizio di agosto sveliamo le Previsioni astrologiche di Branko tratte dal suo libro dedicato allo zodiaco di tutto l’anno, dal titolo “Branko 2019 – Calendario Astrologico”, dal quale riprendiamo solo indicazioni relative, appunto, all’oroscopo della settimana prossima, ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 27 luglio : Ariete introverso - Toro empatico : Una nuova visione nelL'oroscopo dell'amore di coppia di sabato offusca per un attimo il cammino amoroso di ciascun simbolo zodiacale. Questo atteggiamento da un lato risulta molto emotivo, dall'altro tale processo evolutivo sarà utile per migliorare la relazione a due. Di seguito le previsioni astrali segno per segno. Luna in Toro nelL'oroscopo dell'amore Ariete: introversi ed emotivi, non accetterete inganni ed esigerete dal partner la stessa ...

L'oroscopo dell'amore per i single - 26 luglio : Cancro entusiasta - Sagittario sereno : L'oroscopo dell'amore per i single sottolinea molte potenzialità di ciascun segno zodiacale, in modo tale che l'amore primeggi poiché spinto da pulsioni nuove e molto energiche. Ciascun simbolo dovrà prima di tutto scoprire le proprie potenzialità, per poi seguire una scia stellare fortunata e consapevole che attraverso le previsioni astrali di venerdì 26 luglio, accompagna ognuno lungo il cammino della felicità. I cuori solitari alla riscossa ...

oroscopo 14 agosto : Toro alla ricerca della pace - tensione per Cancro : La giornata di mercoledì 14 agosto sarà caratterizzata da propositi positivi soprattutto per il segno del Toro e dello Scorpione, ma anche tante perplessità come nel caso dei nativi dei segni della Vergine e della Bilancia. L'amore bacerà ancora le coppie al cui interno è presente un nativo del segno dei Gemelli, mentre per il segno dell'Acquario la situazione migliorerà soltanto successivamente. A seguire, le previsioni astrologiche della ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 26 luglio : Cancro innamorato - Toro protettivo : L'oroscopo dell'amore di coppia dedicato alla giornata di venerdì approfondisce il transito di una Luna efficiente e sensibile in Toro. L'astro d'argento in esaltazione garantisce l'approfondimento dei valori familiari, puntando su un rapporto più stabile e molto sensuale. L'oroscopo dell'amore di venerdì Ariete: Saturno e Plutone dal Capricorno vi richiamano all'ordine e vi consigliano di attuare maggiore rigore nell'amore di coppia. Troppa ...

L'oroscopo dell'amore di coppia - 24 luglio : Gemelli coraggioso - Cancro perspicace : Le previsioni astrali di mercoledì approfondiscono le relazioni di coppia tenendo conto dell'entrata di Sole nel cielo astrologico del Leone. Generosità e amore cammineranno di pari passo anche nelle relazioni di Bilancia, Gemelli, Ariete e Sagittario. Mercurio in Cancro rende l'intelligenza adatta a comprendere lo stato d'animo del partner, proprio perché spinti da un'energia empatica e profonda. Di seguito L'oroscopo dell'amore di coppia segno ...

Nostalgia dell'oroscopo di Simon & the Stars? Ecco (di nuovo) la settimana secondo l'astrologo del web : Ecco l’oroscopo della settimana, dedicato all’Ultimo Quarto di Luna che il Sole e la Luna formeranno il prossimo giovedì 25 luglio. E poi c’è l’altra grande “hit” della settimana, l’ingresso del Sole in Leone, che modificherà un po’ gli assetti di tutti i segni, che passeranno alla Tappa successiva del proprio “giro dell’anno”. E poi Venere, che qualche ...