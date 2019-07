Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 30 luglio 2019) Per laprimo calo annuo e maggiore frenata congiunturale dal. Tiene l’occupazione ma tra le imprese cresce il pessimismo sul futuro. Bonometti: «A Roma stanno a guardare».

columbus63 : Lombardia, cala la produzione industriale per la prima volta dal 2013 - sil_pagani : RT @ConfindustriaL: Presentazione analisi congiunturale delle imprese manifatturiere in Lombardia. Nel 2° trimestre 2019 la produzione indu… - Univa_Stampa : RT @ConfindustriaL: Presentazione analisi congiunturale delle imprese manifatturiere in Lombardia. Nel 2° trimestre 2019 la produzione indu… -