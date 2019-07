Lo stato di New York ha depenalizzato il possesso di piccole quantità di marijuana a

Uomini e Donne news - Fabio Colloricchio confessa : “È stato forte” - poi arriva Violeta : Fabio Colloricchio, le news dopo L’Isola dei Famosi in Spagna: tutto va a meraviglia La felicità di Fabio Colloricchio dopo aver raggiunto la terza posizione in classifica all’Isola dei Famosi spagnola è alle stelle, e l’ultimo video che l’ex tronista di Uomini e Donne ha pubblicato su Instagram lo dimostra chiaramente; il naufrago in effetti […] L'articolo Uomini e Donne news, Fabio Colloricchio confessa: “È ...

New Connection : arrestato anche Salvatore Gambino sindaco di Torretta : Blitz internazionale contro Cosa Nostra di Palermo e la criminalità organizzata statunitense. Oltre 200 uomini della Squadra Mobile di Palermo,

Meteo - allarme negli USA per l’Uragano Barry : Trump dichiara lo “stato d’emergenza” per la Louisiana - paura a New Orleans [MAPPE] : La tempesta tropicale Barry che incombe sul Golfo del Messico toccherà terra in Louisiana domani come uragano di 1ª categoria. A lanciare l’allarme e’ il National Hurricane Center nella sua ultima previsione Meteo sulla forza e la traiettoria della tempesta. Il presidente degli Stati Uniti Donald Trump ha approvato lo stato d’emergenza per la Louisiana, mentre la tempesta tropicale Barry si avvicina a New Orleans e nel fine ...

Il miliardario statunitense Jeffrey Epstein è stato arrestato a New York per sfruttamento sessuale : Il miliardario statunitense Jeffrey Epstein è stato arrestato sabato a New York per sfruttamento sessuale e si trova ancora agli arresti in attesa di un’udienza in tribunale prevista per lunedì. Epstein, che ha 66 anni, era diventato noto tra il

Benitez saluta il Newcastle : “Volevo essere parte di un progetto - non è stato possibile” : Rafa Benitez saluta il Newcastle e spiega il motivo del suo addio attraverso una nota ufficiale sui suoi social: “Volevo restare al Newcastle, ma il mio desiderio non era semplicemente quello di firmare un contratto. Volevo sentirmi parte di un progetto. Purtroppo il tempo ha mostrato però che la direzione del club non condivideva le mie idee. Sono molto triste, ma non rimpiango certo la scelta di aver allenato i Magpies. Sono orgoglioso di ...

Lo stato di New York ha abolito le esenzioni dalle vaccinazioni per motivi religiosi : Giovedì, il congresso dello stato di New York ha abolito le esenzioni dalle vaccinazioni per motivi religiosi, una misura considerata necessaria per contrastare l’epidemia di morbillo che si è sviluppata nello stato negli ultimi mesi. L’abolizione dell’esenzione è stata approvata

Animal Crossing : New Horizons è stato rinviato per evitare periodi di crunch : Se tenete il passo con notizie del settore dei videogiochi, saprete che il crunch e gli ambienti di lavoro non esattamente ideali sono stati discussi in modo prominente negli ultimi tempi. Sempre più lavoratori all'interno del settore si sono sentiti abbastanza coraggiosi da farsi avanti su tali problemi e, mentre speriamo che ciò possa creare enormi passi avanti per la cultura del lavoro nell'industria, sembrerebbe che Nintendo stia già ...

Atletica : Gabe Grunewald è morta. L’americana è stato un esempio per la lotta al cancro : Lutto nel mondo dell’Atletica. La 32enne americana Gabe Grunewald è morta nella notte di martedì dopo una lunghissima battaglia. La runner statunitense è stata un grandissimo esempio per il mondo dell’Atletica, decidendo di non interrompere mai la sua carriera nonostante una decennale battaglia con il cancro. Una battaglia cominciata nel 2009, quando Gruneweld gareggiava per l’Università del Minnesota. Quell’anno ...