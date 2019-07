Lo Sri Lanka offrirà il visto gratuito ai cittadini di 50 paesi | nel tentativo di

Farnesina - le strane ‘missioni’ degli impiegati a contratto : in Sri Lanka 10 ore sul bus con l’urna di un italiano sulle ginocchia : Distretto di Matara, provincia meridionale dello Sri Lanka. Su un bus pubblico scassato un assistente locale dell’ambasciata italiana a Colombo sta portando indietro le ceneri di un turista italiano morto annegato. l’urna è affidata alle sue ginocchia lui, munito di grande pazienza, la stringe e difende ad ogni frenata per cinque ore. Lo stesso impiegato però era stato inviato su ben altri mezzi, l’auto blu e l’autista, quando si era ...

Strage di Pasqua in Sri Lanka - arrestato uno dei principali sospettati : L'annuncio dell'Interpol che subito dopo gli attacchi aveva messo in campo una task force dedicata per aiutare le autorità locali nelle indagini e nel rintracciare i colpevoli degli attentati del 21 aprile scorso costati la vita a oltre 250 persone. L'arrestato è un 29enne cingalese identificato come Ahamed Milhan Hayathu Mohamed.Continua a leggere

Qualificazioni Mondiali 2022 : la Nazionale di Macao si rifiuta di giocare in Sri Lanka - i dettagli : La Nazionale di Macao ha paura: la dura decisione di non presentarsi in Sri Lanka per la partita di qualificazione ai Mondiali 2022 Mentre si disputano le partite delle Qualificazioni degli Europei 2020 di calcio, a far discutere è una decisione che riguarda la Nazionale di Macao per i Mondiali 2022. La squadra ha deciso di non recarsi in Sri Lanka per la partita in programma martedì per le Qualificazioni a causa dei timori per la ...