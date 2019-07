L’isola di Henderson | patrimonio mondiale dell’umanità | sperduta ma sommersa dalla

Fonte : meteoweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Nel 1988 l’isola di, sperduto e disabitato atollo nel Pacifico, fu iscritta nella lista deldell’umanità per il suo habitat “praticamente immacolato“. Oggi, invece, è sepolta sotto una montagna di rifiuti che arriva dal mare e che gli scienziati non sanno come fermare. L’isola, che fa parte della colonia britannica di Pitcairn, si trova a metà strada tra la Nuova Zelanda e Perù, due Paesi separati da circa 5.500 chilometri di distanza. E nonostante sia praticamente, a causa delle correnti oceaniche, si ritrova con una delle più alte concentrazioni di rifiuti di plastica al mondo. “Abbiamo trovato detriti da quasi ovunque“, ha raccontato Jennifer Lavers, ricercatrice australiana che il mese scorso ha condotto una spedizione sull’isola. “C’erano bottiglie e lattine, tutti i tipi di ...

