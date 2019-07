L' inchiesta sulla foto rubata | «L' autore ha scattato da fuori»

Caso Cerciello Rega : inchiesta sulla foto dell'americano fotografato bendato : Dopo gli ultimi sviluppi sull'omicidio di Mario Cerciello Rega, il carabiniere trentacinquenne a Roma, e i relativi commenti social di esponenti politici, un'altra bufera si è scatenata su Facebook in queste ore. Sta circolando in rete, infatti, un'immagine che ritrae Christian Gabriel Natale Hjort, uno dei due studenti americani colpevoli del reato, bendato e ammanettato con le mani dietro la schiena. La foto è stata scattata in caserma. Il ...

Carabiniere ucciso - il sospettato bendato in caserma : l’Arma avvia un’inchiesta sulla foto del 19enne che circola nelle chat dei militari : Christian Gabriel Natale Hjort ammanettato e con gli occhi coperti da una benda, privato della possibilità di sapere dove sia e cosa accada intorno a lui mentre è nella caserma di via Selci, mentre per giunta è ancora sospettato per la morte del Carabiniere Mario Cerciello Rega e nei suoi confronti in quel momento non è ancora stato preso alcun provvedimento dell’autorità giudiziaria. Qualcuno nella stanza scatta una foto, la invia nelle ...

Carabiniere ucciso - inchiesta in Procura sulla foto rubata dell'interrogatorio bendato : Un?inchiesta interna e la volontà di fare chiarezza in tempi rapidi. Ad aprirla è stato lo stesso Comando generale dei carabinieri dopo aver saputo che, durante la giornata di...

Matteo Salvini verso l'archiviazione per l'inchiesta sulla ong Alan Kurdi : "Una bella notizia" : Vince ancora Matteo Salvini. La notizia la dà il diretto interessato: "La procura della Repubblica di Roma mi dà una buona notizia. È stata presentata la richiesta di archiviazione per me per l'evento Sar del 3 aprile 2019". Il ministro dell'Interno si rverisce alla vicenda dell'Alan Kurdi, la nave

12 persone sono state rinviate a giudizio nell’inchiesta sulla corruzione a Roma : Il giudice per le indagini preliminari di Roma ha deciso che dodici persone – tra cui l’imprenditore Luca Parnasi – saranno processate per corruzione e altri reati nell’ambito dell’indagine sui rapporti tra politica e impresa a Roma. L’indagine è nota

Sparano in faccia per sfigurare le vittime : viaggio inchiesta sulla "Quarta Mafia" : Il 9 agosto di due anni fa l’Italia si è accorta all'improvviso che esisteva un’altra mafia: la quarta mafia, la più...

Fondi russi - blitz Finanza in proprietà di Vannucci e Meranda : inchiesta sulla Lega si allarga : Fa un passo avanti e si estende ad altri protagonisti del meeting dello scorso ottobre all'Hotel Metropol di Mosca, l'inchiesta della Procura di Milano con al centro la trattativa italo-russa...

Bambini travolti dal Suv a Vittoria - disposta l’autopsia. inchiesta sulla tempestività dei soccorsi : La Procura di Ragusa ha aperto un'Inchiesta conoscitiva sui tempi d'intervento dei soccorsi ai due cuginetti di 11 e 12 anni travolti da un suv a Vittoria, nel Ragusano. Uno dei due Bambini è morto, mentre l'altro è ricoverato a Messina con le gambe amputate.Continua a leggere

Salvini elude le domande su Savoini e fa sarcasmo sulla magistratura : "inchiesta ridicola" : Matteo Salvini oggi ha tenuto una conferenza stampa al Viminale per presentare un accordo sottoscritto con i gestori delle discoteche, "un'intesa programmatica di prevenzione all'abusivismo e per assicurare adeguate misure di sicurezza". Lui stesso ha aperto la conferenza scherzando:"Scusate il ritardo, stavo cercando di nascondere gli ultimi rubli..."Ovviamente, quando è stato il momento di rispondere alla domande dei giornalisti, queste si ...

Russiagate sulla Lega - aperta un'inchiesta. Salvini : "Siamo scomodi" : Il dipartimento "reati economici transnazionali" della procura di Milano ha aperto un'inchiesta sulla presunta trattativa...

Rifiuti Roma - la Procura apre un’inchiesta sulla mancata raccolta : “Violazione delle norme in materia ambientale” : La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla crisi dei Rifiuti nella Capitale. Il Procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ipotizza, infatti, la violazione dell’articolo 256 sull’attività di gestione non autorizzata dei Rifiuti. I pm hanno aperto il fascicolo in relazione alle decine di denunce di privati cittadini – con foto allegate – e di diverse associazioni che hanno lamentato disagi per la mancata raccolta. ...

La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta contro ignoti sulla mancata raccolta dei rifiuti a Roma : La Procura di Roma ha aperto un’inchiesta sulla mancata raccolta dei rifiuti a Roma delle ultime settimane. Il Procuratore aggiunto Nunzia D’Elia ha aperto un fascicolo contro ignoti per violazione delle norme in materia ambientale, contenute nel decreto legislativo 152 del 2006.

Terremoto in Campania : inchiesta della Corte dei Conti sulla Regione - De Luca e Caldoro tra i 34 indagati : Figurano anche il presidente della Regione Campania, Vincenzo De Luca, e l'ex presidente e attuale consigliere regionale, Stefano Caldoro, tra i destinatari delle 34 contestazioni formali emesse...