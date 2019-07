Letture d’Estate Libri | giochi | musica e relax nel cuore della tua città

Fonte : romadailynews

(Di martedì 30 luglio 2019) 20 giugno – 1° settembre 2019 – Giardini di Castel Sant’Angelo, Roma Fino al 1° settembre nei Giardini di Castel Sant’Angelo proseguono gli appuntamenti di: una delle più longeve manifestazioni dell’Estate Romana con tantie numerosi spazi ed eventi dedicati a grandi e piccini, un grande palco, artigianato di qualità, punti ristoro e le librerie di Invito alla Lettura. Dalle strofe del rap italiano ai poeti dell’antimafia, grande attesa per Kiave che, con We Reading, presenterà “L’animale dentro”. Questa settimana, inoltre, tornano le stelle con Simon & The Stars, l’astro blogger più amato del web, e i tramonti saranno ancora più romantici con “Il primo bacio raccontato da venti scrittori”, il libro a cura di Marco D’Onofrio che ha raccolto le parole d’amore di grandi autori del Novecento, da Pirandello a Elsa Morante. Kiave, ...

