Lega : Zaia su minacce a eurodeputata Conte - ‘non mollare Rosanna - siamo tutti con te ‘ : Venezia, 30 lug. (AdnKronos) – ‘Non mollare Rosanna, vai avanti, siamo tutti con te”. Con queste parole, il Presidente della Regione del Veneto, Luca Zaia, esprime tutta la sua solidarietà, ‘personale e istituzionale”, all’europarlamentare Rosanna Conte, di Caorle, fatta oggetto di minacce dopo una sua interrogazione in qualità di consigliere comunale, nella quale chiedeva informazioni su presunte ...

ZAIA E FONTANA vs CONTE/ Ora l'autonomia diventa un problema interno alla Lega : scontro sull'autonomia: CONTE ha scritto ai cittadini di Lombardia e Veneto per dire che l'autonomia va corretta; ZAIA e FONTANA gli hanno risposto

Autonomia - sulla scuola passa la linea M5s : ira Zaia e Fontana | Conte blinda i ministri - Lega : "Incomprensibile la difesa di Toninelli" : Dal vertice di governo sulle autonomie sarebbe emerso il punto d'incontro sulla scuola: i pentastellati avrebbero ottenuto il mantenimento dei concorsi a livello nazionale, ma sarebbe stata inserita una norma che, come richiesto dal Carroccio, prevede un minimo di anni nella prima sede di assegnazione.

Autonomia - Lega a Lezzi : “Senza legge non c’è governo”. E Zaia : “È un perito aziendale - sa più dei costituzionalisti?” : A due giorni dal vertice di governo sull’Autonomia regionale, che procede lungo un percorso accidentato verso la definizione di un testo da portare in Consiglio dei ministri, Lega e Cinque Stelle continuano la guerra di posizione sul provvedimento caro al Carroccio e atteso dai governatori di Lombardia e Veneto. Così anche un’interrogazione parlamentare sul tema diventa terreno di scontro, con tanto di aut-aut del capogruppo leghista ...

Il commissario Ue agita Salvini Giorgetti o Zaia - tensioni nella Lega : Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti insieme per un appuntamento dell'ambasciata statunitense a Roma nella serata di martedì. Ma, a parte la comune vicinanza all'Amministrazione guidata da Donald Trump, il leader della Lega e il suo vice-segretario stanno attraversando un momento non facile in cui il rapporto rischia di incrinarsi forse per sempre. Il... Segui su affaritaliani.it

Olimpiadi : Zaia - 'mi appello ai deLegati ancora indecisi' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - “L’appello che farò, a Losanna, sarà proprio ai delegati ancora indecisi”. Così Luca Zaia, presidente del Veneto, anticipando quello che dirà lunedì pomeriggio all’assemblea del Comitato Olimpico Internazionale a Losanna che dovrà scegliere la sede delle Olimpiadi 2026

Autonomia : Zaia - 'i cittadini del Sud hanno scelto la Lega' : Treviso, 21 giu. (AdnKronos) - "Un Piano per il Sud esiste già. Non mi risulta che ci sia visione ostracista nei confronti del Sud. Non stiamo parlando di un Paese di serie a e di serie b, ma parliamo di applicazione della Costituzione”. Lo ha sottolineato oggi, a margine di un’inaugurazione a Ponte

Matteo Salvini - rivolta nella Lega. Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti chiedono il voto anticipato : Aumenta l'insofferenza all'interno della Lega verso i Cinque stelle. Soprattutto Luca Zaia e Giancarlo Giorgetti sono sempre più intolleranti nei confronti degli alleati di governo. Si sa che Matteo Salvini non è dell'idea di tornare al voto nonostante il successo raggiunto alle ultime elezioni euro