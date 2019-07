Lega valuta di non presentare una mozione pro Tav | Tanto si farà

Fonte : huffingtonpost

(Di martedì 30 luglio 2019) Laè orientata a nonuna propriasulla Tav al Senato. E, a quanto si apprende, potrebbe non votare le altre mozioni sull’opera presentate da M5s (per il No) e dal Pd (per il Sì).Il ragionamento che si fa in ambienti leghisti per motivare questa posizione è che la linea del governo è chiara e la Torino-Lione si farà: le mozioni parlamentari, viene osservato, non sono in ogni caso destinate a cambiare questo dato di fatto.Pd. Inil testo delladem è pronto, ma non è stato depositato in attesa che domani la conferenza dei capigruppo del Senato calendarizzi la discussione in Aula, spiegano fonti Pd a Palazzo Madama. Laripercorre l’ultimo anno almeno della vicenda Tav dal punto di vista politico - affermano le fonti -, con il voto contrario al testo ‘Sì Tav’ ...

