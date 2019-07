Lega-Russia | conferenza capigruppo dice no a discussione rapida della mozione di sfiducia

Lega-Russia - possibile acquisizione dei documenti alLegati alla relazione del premier : La procura di Milano che indaga sui presunti fondi russi alla Lega si concentra nello studio del materiale sequestrato ai tre indagati per corruzione internazionale – Gianluca Savoini ex portavoce di Matteo Salvini, l’avvocato Gianluca Meranda e Francesco Vannucci – i quali avrebbero partecipato all’incontro all’hotel Metropol di Mosca, incontro del 18 ottobre scorso fondamentale per ricostruire l’operazione sospetta legata alla ...

Lega-Russia - la mail di accredito a Savoini per la visita a Mosca che sbugiarda Salvini : "Agli incontri del signor ministro con le autorità russe saranno presenti anche l'onorevole Claudio D'Amico e il dottor Gianluca Savoini". Così una mail all'ambasciata italiana a Mosca confermerebbe che la partecipazione dell'uomo ora al centro delle indagini per i presunti fondi russi alla Lega, sarebbe stata richiesta direttamente dal Viminale. Il contrario di quanto ha sempre affermato Matteo Salvini.Continua a leggere

Lega-Russia - la mail del Viminale "Savoini a Mosca va accreditato" : 11 luglio 2018. Il governo M5s Lega si è insediato da poco più di un mese. E' in quel momento che, secondo quanto rivela il Corriere della Sera, parte un'email del Viminale per chiedere gli accrediti per un evento presso la sala delle riunioni del Ministero dell’Interno della Federazione Russa con i rappresentanti del Consiglio perla sicurezza nazionale, Yuri Averyanov e Alexandr Venediktov, e il ministro ...

Lega-Russia - Conte ha sbugiardato la versione di Salvini? Il ministro non risponde ai giornalisti : “Bacioni - divertitevi” : “Oggi parlo solo e soltanto di minori e di famiglia”. Matteo Salvini, sempre disponibile a dichiarare sui temi più disparati, esordisce così a una conferenza stampa, convocata alla Camera dei deputati, evitando di affrontare il Contenuto delle parole di Giuseppe Conte espresse in Aula sui legami tra il leader della Lega e Gianluca Savoini, coinvolto nella viceda dei presunti finanziamenti russi al Carroccio. Poi la giornata del ...

Le parole di Conte sul caso Lega-Russia «mi interessano men che zero» - dice Salvini : Il leader della Lega stamattina non aveva molta voglia di parlare del discorso del presidente del Consiglio

Lega-Russia - Gianluca Savoini ricorre al Riesame e chiede restituzione cellulare : Gianluca Savoini, il leghista presidente dell’associazione Lombardia-Russia e uno degli indagati per corruzione internazionale nell’inchiesta milanese su presunti fondi russi alla Lega, ricorre al Riesame contro i sequestri effettuati a suo carico nel corso delle perquisizioni della Guardia di Finanza dei giorni scorsi come fa sapere l’avvocato Lara Pellegrini. Il termine per ricorrere al Riesame scadeva oggi. Il difensore, inoltre, ha spiegato ...

Lega-Russia - Salvini : "Le parole di Conte?<br>Mi interessano meno di zero" : Ieri, in quella che è stata una delle giornate più calde per il governo gialloverde dal giorno del suo insediamento, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è tenuto lontano da tutto al grido di "io sto lavorando per l'Italia", come se rispondere alla chiamata del Parlamento non facesse parte dei suoi doveri di ministro e vicepremier.E così, come non succedeva da tempo, il leader della Lega si è trincerato per l'intera giornata in ...

Lega-Russia - Di Maio : “Conte in Aula? Generoso. Salvini doveva esserci - ma basta divisioni”. Poi la proposta del taglio del cuneo fiscale : Dopo che Conte ha smentito le ricostruzioni di Salvini durante l’informativa al Senato sul ruolo e le presenze in Russia di Savoini, dopo le mancate informazioni date dallo stesso leghista a Palazzo Chigi e la decisione – poco apprezzata dal premier – del M5s di non presentarsi a Palazzo Madama, Di Maio sceglie invece di non insistere sul caso Russia-Lega: “Se Salvini deve venire in Aula dopo le parole di Conte, anche a ...

Lega-Russia - Salvini : "Le parole di Conte? Mi interessano meno di zero" : Ieri, in quella che è stata una delle giornate più calde per il governo gialloverde dal giorno del suo insediamento, il Ministro dell'Interno Matteo Salvini si è tenuto lontano da tutto al grido di "io sto lavorando per l'Italia", come se rispondere alla chiamata del Parlamento non facesse parte dei suoi doveri di ministro e vicepremier.E così, come non succedeva da tempo, il leader della Lega si è trincerato per l'intera giornata in ...

Caso Russia-Lega - Conte : Savoini non mai avuto incarichi dal Governo : Caso Russia-Lega: Il signor Savoini non riveste e non ha rivestito incarichi formali per componenti di questo Governo, risulta presente a una missione

Lega-Russia - Salvini su Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero”. E attacca : “I fondi da Mosca? Fantasy dell’estate” : Le parole di Giuseppe Conte “mi interessano meno di zero“. E’ quanto dichiarato stamattina dal vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch’io, su Radio 1, rispondendo a una domanda su quanto affermato ieri dal presidente del Consiglio in Parlamento e sulle indiscrezioni riportate dai giornali. “Ogni giorno – ha detto il leader della Lega – mi alzo con l’obiettivo di andare al ministero dell’Interno. Mi ...

Lega-Russia - schiaffo di Salvini a Conte : "Le sue parole? Mi interessano meno di zero" : Il vicepremier il giorno dopo torna sul discorso di Conte che ha destato molte polemiche e anche una mozione di sfiducia del Pd. Non entrando in argomento, sferra un colpo durissimo al premier che aveva parlato al Senato sul Russiagate della Lega

Lega-Russia - Salvini su Conte : “Le sue parole mi interessano meno di zero” : Le parole di Giuseppe Conte “mi interessano meno di zero”. E’ quanto dichiarato stamattina dal vicepremier Matteo Salvini a Radio Anch’io, su Radio 1, rispondendo a una domanda su quanto affermato dal presidente del Consiglio ieri in Parlamento e su quanto riportato dai giornali. “Ogni giorno – ha detto il leader della Lega – mi alzo con l’obiettivo di andare al ministero dell’Interno. Mi pagano per fare ...

Lega-Russia - M5s assente al Senato mentre parla Conte : “Doveva spiegare Salvini”. Ma il premier sbotta. Di Maio : “È un atto politico” : I banchi vuoti dei Senatori M5s durante l’informativa di Giuseppe Conte sul caso Lega-Russia fanno arrabbiare il premier. E il suo intervento – mentre attorno ci sono solo i ministri Fraccaro, Bongiorno e Bonisoli – riapre la querelle politica tra le due anime del governo con Matteo Salvini che vede in alcuni passaggi del suo discorso una mossa politica che mira a maggioranze alternative. Da un lato c’è la motivazione che ...