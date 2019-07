Lega-M5s | ancora scintille nel governo su Tav e autonomia

Sondaggio Swg di Mentana : Lega inarrestabile al 38% - cala ancora M5s di oltre un punto percentuale : La Lega è inarrestabile. Il caso Russiagate non ha minato il consenso al partito di Matteo Salvini, anzi, leggendo il Sondaggio Swg per il Tg La7 di Enrico Mentana, sembra che tutte queste diatribe abbiano giovato al Carroccio. E così la Lega arriva al 38%, una cifra da record se si considera la ve

Sandro Gozi - con Macron lo stesso incarico di governo che aveva con Renzi e Gentiloni. M5s : “Sospetto”. Fdi-Lega : “Quali dossier seguì?” : “Tra una mia elezione come eurodeputato (di En Marche, ndr) e la vittoria dell’Italia ai Mondiali? L’Italia può aspettare”. La volontà di entrare nell’organico del partito di governo francese non l’ha mai nascosta, ma dopo aver sbattuto contro la bocciatura per una poltrona al Parlamento Ue, Sandro Gozi entra direttamente nel governo francese al servizio di Emmanuel Macron: l’ex sottosegretario agli ...

Sandro Gozi nel governo di Parigi diventa un caso. Lega e M5S all'attacco : "Traditore dell'Italia" : La nuova grana per il Partito Democratico arriva d’Oltralpe dove l’ex sottosegretario con deLega agli Affari Europei del governo Renzi ha ottenuto la stessa nomina, ma all’Eliseo. A volere il renziano, che all’ultimo congresso ha sostenuto la mozione di Roberto Giachetti, è stato il presidente Emmanuel Macron in persona. Una vicenda che si Lega alla corsa per le Europee, con l’abbraccio di una parte ...

Autonomia - botta e risposta M5S-Lega : 20.32 "Grazie all'Osservatorio per l'Autonomia che abbiamo lanciato questa mattina alla Federico II di Napoli,stiamo scrivendo una nuova Autonomia, un'Autonomia migliore". Così il vicepremier e capo politico del M5S, Di Maio, sottolineando: "Credo che l'Autonomia si debba fare,ma senza danneggiare altre Regioni". Il ministro leghista Erika Stefani replica e precisa: "Non capisco di quale nuovo testo sulle autonomie parli il capo del M5S". "Mi ...

Lega : altri No dal M5S - ma servono dei Sì : 18.38 "Anche oggi altri no dai 5Stelle: no alla Tav, no all'autonomia, no a una seria riforma della giustizia, no al taglio delle tasse. L'Italia per crescere ha bisogno di Sì, non di No". Lo sottolineano fonti della Lega, dopo le ultime dichiarazioni del vicepremier e capo politico del M5S Di Maio, in particolare con gli altolà lanciati sulla Tav e sull'autonomia.

Governo ultime notizie : scontro M5S-Lega su Tav “bulli con i voti del PD” : Governo ultime notizie: scontro M5S-Lega su Tav “bulli con voti PD” Nonostante il tema più caldo del momento sia il tragico omicidio di un vice brigadiere da parte di un giovane ragazzo statunitense, le tensioni squisitamente politiche in seno al Governo non sembrano placarsi: al contrario. Il Movimento 5 Stelle continua il suo attacco prolungato nei confronti della Lega. I pentastellati attaccano il carroccio sulla Torino-Lione ...

M5s - Lezzi : “Se Lega vuole staccare spina al governo - non abbia paura e lo faccia. Ma non nelle feste di partito” : Durissimo attacco alla Lega pronunciato dal ministro del Sud, Barbara Lezzi, nel corso della trasmissione “Ma cos’è quest’estate”, su Radio24. Primo casus belli: le accuse rivolte dal presidente della Regione Veneto Luca Zaia nei confronti dei 5 Stelle (“con lo stop all’autonomia vogliono favorire la lobby del Sud”). Lezzi è tranchant: “Io sto lavorando per il sistema Paese, e cioè sia per il Sud, sia per il Nord. Non intendo rispondere ...

Tav - Toninelli : “Noi del M5s sempre contrari - è la Lega ad aver cambiato idea. Spieghi il perché. Conte? Non è a favore” : “Il Tav? È una bidonata con costi enormemente superiori ai benefici. Il M5s, sin dalla nascita, è sempre contrario all’opera. Chi ha cambiato idea è la Lega, perché io ricordo perfettamente sindaci leghisti contro e lo stesso Salvini schierato No Tav. È, quindi, Salvini a dover spiegare alla gente e al proprio elettorato sulla base di quali elementi abbia cambiato idea”. Sono le parole pronunciate ai microfoni di “Barba ...

La Lega provoca gli alleati : "Se M5s è contrario alla Tav - cosa ci fa al governo?" | Opposizioni : "E' crisi" : Durissima nota dei capigruppo della Lega, Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo: "Che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà? Se vogliono possono dimettersi, nessuno li obbliga". Attaccano le Opposizioni. Bernini (FI): "Pessimo spettacolo". Durissima anche la replica di M5s

Tav - Lega : “M5s contrari? Possono dimettersi - nessuno li obbliga”. Replica : “Fanno i bulli coprendosi con i numeri di Pd e Berlusconi” : Contrari all’Alta velocità Torino-Lione? Allora “che ci stanno a fare in un governo che la realizzerà?”. È il contenuto provocatorio di una nota congiunta diramata da Riccardo Molinari e Massimiliano Romeo, capigruppo della Lega a Camera e Senato, e diretta al Movimento 5 Stelle, che nella giornata di sabato 27 luglio ha annunciato di aver depositato una mozione con cui si chiede al Parlamento di bloccare ...

