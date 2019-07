Le indagini per stupro contro il calciatore brasiliano Neymar sono state sospese per

Mps - il gip respinge la richiesta di archiviazione per Profumo e Viola nel filone sui crediti deteriorati : altri 9 mesi di indagini : Il giudice per le indagini preliminari di Milano Guido Salvini ha respinto la richiesta di archiviazione presentata dalla procura nei confronti dell’ex presidente Alessandro Profumo, dell’ex ad Fabrizio Viola e dell’ex presidente del collegio sindacale Paolo Salvadori in relazione alla vicenda del Monte dei Paschi di Siena e in particolare alla contabilizzazione delle operazioni sui derivati Alexandria e Santorini, che risalivano alla precedente ...

Respinta l'archiviazione per "babbo" Renzi : ulteriori indagini per il caso Consip : Supplemento di indagine per Tiziano Renzi, padre dell'ex premier, nell'ambito di uno dei filoni dell'inchiesta Consip

Caos treni - indagini per attentato alla sicurezza : “In quel punto non ci sono telecamere” : L'obiettivo degli incendi da natura dolosa appiccati ieri a tre pozzetti nei pressi del nodo ferroviario di Firenze sarebbero stati scelti perché in quel punto non ci sono telecamere. Lo ha dichiarato l'ingegnere Daniele Moretti, direttore della circolazione di Rfi, mentre continuano le indagini per attentato alla sicurezza dei trasporti e accertamenti sulla pista anarchica.Continua a leggere

Roberto Formigoni - ecco perché è uscito dal carcere : “Ha compreso i suoi sbagli - ha 72 anni e non può più collaborare alle indagini” : Cinque mesi in cella a Bollate sono stati sufficienti per “rileggere” la sua vicenda giudiziaria “comprendendone gli sbagli”. A partire dalla sua “amicizia” con il faccendiere Pierluigi Daccò, oltre a “comportamenti superficiali come le vacanze” in yacht. Il carcere, inoltre, “ha sollecitato in lui un notevole sforzo di adattamento, consolidato da elementi tra cui la fede”. E, anche se ...

Borsellino : Fiammetta - ‘indagini condotte da persone indegne - paghino se hanno sbagliato’ : Palermo, 19 lug. (AdnKronos) – “Al di là degli impegni delle procure di Messina e Caltanissetta, uno non deve perdere la speranza do arrivare alla verità, non puoi mai abbandonare l’idea di vedere la luce, queste persone indegne che hanno condotto le indagini, investigatori e magistrati, se hanno sbagliato devono pagare”. Lo ha detto Fiammetta Borsellino, in una intervista al Quotidiano del Sud. “Io mi ...

Caso Cucchi - 8 carabinieri a processo per depistaggio : “Falsi per sviare le indagini” : Otto carabinieri andranno a processo nel Caso per la morte di Stefano Cucchi: il Gup ha disposto il rinvio a giudizio per i miliari dell'Arma, tra cui alti ufficiali, ha disposto il rinvio a giudizio per i miliari dell'Arma, tra cui alti ufficiali, imputati nell'ambito dell'inchiesta sui presunti depistaggi relativi alle cause del decesso del ragioniere romano. La prima udienza è fissata per il prossimo 12 novembre.Continua a leggere

A che punto sono le indagini per ritrovare Silvia Romano : Ci sono elementi concreti per ritenere che la volontaria italiana Silvia Romano, rapita in Kenya il 20 novembre 2018, fosse viva almeno fino al giorno di Natale. Poi è stata ceduta a un'altra banda. Questa certezza è emersa dal vertice che si è svolto a Roma tra le autorità giudiziarie e investigative di Italia e Kenya sulle informazioni fornite da due cittadini keniani, criminali comuni, arrestati il 26 dicembre del ...

Riforma processo penale : sanzioni per i pm che sforano le indagini : Cambia la durata delle indagini preliminari e arrivano sanzioni disciplinari per i pm che per “dolo o negligenza inescusabile” non rispettano la tempistica prevista per la richiesta di archiviazione o di rinvio a giudizio. Lo prevede la bozza sul processo penale contenuta nella Riforma della giustizia, riportata dall’agenzia di stampa Ansa.Non solo: i pm che entro tre mesi dalla scadenza del termine massimo restano inerti, ...

Calcio : riaperte le indagini sulla morte di Davide Astori : E’ necessario fare degli aggiornamenti relativamente alla vicenda tragica della morte del calciatore della Fiorentina Davide Astori. Il caso del difensore viola, deceduto il 4 marzo dell’anno passato poco prima del match di campionato contro l’Udinese, è tornato d’attualità, stando a quanto si apprende dalla “Nazione” e dal “Quotidiano Nazionale”. Il pm Antonino Nastasi, infatti, avrebbe iscritto ...

Roma choc - trovata bimba morta sotto un ponte del Tevere : è una neonata. indagini per omicidio : Il cadavere di una bambina è stato trovato nel Tevere, a Roma. Il piccolo corpicino è stato recuperato all'altezza del ponte di Mezzocammino, periferia Sud della Capitale, nei...

Terremoto - ‘donazioni su conti personali’ : chiuse indagini su ex sindaco e senatore leghista. “Peculato e abuso d’ufficio” : Oltre 120mila euro di donazioni per i terremotati dirottati sul proprio conto privato e su quello di società da lui gestite. In totale sette episodi, uno di peculato e sei di abuso d’ufficio. Sono le accuse formulate dalla procura di Macerata al termine delle indagini che vedono coinvolto l’ex sindaco di Visso e senatore leghista, Giuliano Pazzaglini. “Le indagini hanno accertato che ho fatto il bene della comunità senza avere alcun ...

indagini su 4 onlus che accolgono i migranti in Lombardia : 11 arresti per truffa : Un traffico illecito da 7 milioni, incassati - è questa la tesi degli inquirenti - da alcune onlus che si occupano di accoglienza ai migranti in Lombardia. Il particolare emerge dall’inchiesta, coordinata dai pm di Milano Boccassini e Prisco e condotta dalla Gdf di Lodi, che ha portato ad 11 arresti per associazione per delinquere, truffa ai danni dello Stato e autoriciclaggio.Quattro le onlus coinvolte che avrebbero utilizzato ...