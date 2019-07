Lavoro : Confapi Padova - le aziende faticano a trovare ingegneri (3) : (AdnKronos) - Interessante considerare, nello specifico, quanti e quali siano stati i laureati sfornati dall’Università di Padova al termine del 2017, ultimo anno i cui dati sono disponibili nella loro interezza: 12.778. Di questi, 2.583 hanno terminato il loro percorso di studi in ingegneria nei va

Lavoro : Confapi Padova - le aziende faticano a trovare ingegneri (2) : (AdnKronos) – “Risulta evidente come ci siano troppi diplomati che scelgono il percorso di studio senza consapevolezza delle opportunità che ne ricaveranno. I dati lo affermano chiaramente: l’Italia ha una proporzione di laureati minore di altri Paesi e a mancare sono soprattutto quelli delle discipline scientifiche ed economiche – sottolinea il presidente di Confapi Padova Carlo Valerio – Per di più, i titoli ...

Lavoro : Confapi Padova - le aziende faticano a trovare ingegneri : Padova, 30 lug. (AdnKronos) – Tanti laureati in materie umanistiche, ma pochi in totale nel territorio. E le aziende ne hanno bisogno, soprattutto se provengono dalle aree raccolte nel cosiddetto Stem, acronimo che raggruppa Scienze, Tecnologia, ingegneria e Matematica. è quanto emerge dall’analisi elaborata da Fabbrica Padova, centro studi di Confapi, che ha raffrontato l’ultimo rapporto Eurostat sulla percentuale dei ...

Lavoro : Confapi Padova - 884 contratti attivi in Italia sono una follia : Padova, 11 lug. (AdnKronos) - La recente proposta del Movimento 5 Stelle relativa all’introduzione del salario minimo ha riportato in auge il tema dei contratti di Lavoro. Il tema è da sempre molto sentito da Confapi Padova che, attraverso il suo centro studi Fabbrica Padova evidenzia come oggi i co

Lavoro : Confapi Padova - 884 contratti attivi in Italia sono una follia (2) : (AdnKronos) – “Sul tema faccio mia la nota presentata in una recente audizione alla Commissione Lavoro della Camera: Confapi è dalla parte del Lavoro serio e rispettoso della persona – prosegue Valerio – Considera la contrattazione collettiva, come costituzionalmente garantito, lo strumento principale per regolare il rapporto di Lavoro tra imprese e lavoratori. Bisogna prestare la massima attenzione alla ...

Lavoro : Confapi Padova - 884 contratti attivi in Italia sono una follia (3) : (AdnKronos) – “Come anticipato, la finalità della norma sul salario deve essere diretta a tutelare quei lavoratori non coperti dal contratto collettivo nazionale, risolvendo, per esempio, il problema degli esigui compensi per i lavoratori della Gig economy. In questo caso può essere utilizzata la nozione onnicomprensiva di retribuzione utilizzata per il calcolo del Tfr. O volendo risolvere alla radice il problema, si potrebbe ...

Lavoro : Confapi Padova - 884 contratti attivi in Italia sono una follia : Padova, 11 lug. (AdnKronos) – La recente proposta del Movimento 5 Stelle relativa all’introduzione del salario minimo ha riportato in auge il tema dei contratti di Lavoro. Il tema è da sempre molto sentito da Confapi Padova che, attraverso il suo centro studi Fabbrica Padova evidenzia come oggi i contratti attivi per il settore meccanico siano 32: inequivocabilmente troppi. Ma c’è da restare allibiti nell’affrontare ...

Lavoro : Confapi Padova - segnali positivi ma tasso disoccupazione giovanile a +26% (3) : (AdnKronos) - "E il fatto che le aziende siano coinvolte nel processo di definizione delle tipologie assicura che i profili lavorativi proposti siano effettivamente rispondenti alle necessità produttive, e che le aziende abbiano un reale interesse a prendere apprendisti", spiega. Quasi la metà degli

Lavoro : Confapi Padova - segnali positivi ma tasso disoccupazione giovanile a +26% : Padova, 4 lug. (AdnKronos) - "Il ministro Di Maio esulta: per la prima volta dal febbraio 2012 il tasso di disoccupazione è sceso sotto la soglia psicologica del 10 per cento mentre il tasso di occupazione è al livello più alto dal 1977. Buone notizie, quelle fornite di recente dall’Istat, ci manche

Lavoro : Confapi Padova - segnali positivi ma tasso disoccupazione giovanile a +26% (2) : (AdnKronos) - "Ma è, appunto, soprattutto a livello giovanile che il confronto con l’Italia assume esiti drammatici, facendo risultare evidente il mismatch che continua ad esserci tra offerta di posti di Lavoro tecnici nel manifatturiero e un sistema formativo che non li sforna nei tempi e nelle qua