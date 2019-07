La vita di Chiara Ferragni diventa un film | a Venezia la prima

Chiara Francini/ 'Sono stata in ginocchio per amore - ma la vita...' : Chiara Francini, autrice del libro 'Un anno felice', parla del suo rapporto con l'amore a Io e te: 'anch'io, in amore mi sono inginocchiata, ma...'.

Insigne dichiara amore al Napoli : “spero di rimanere qui a vita! E su Sarri alla Juve…” : Insigne dichiara amore al suo Napoli durante il ritiro in vista della nuova stagione di Serie A: le parole dell’attaccante partenopeo E’ iniziato il ritiro del Napoli: i calciatori sono tornati a lavorare in vista della nuova stagione di Serie A. Innamoratissimo della sua squadra, Insigne ha dichiarato amore al Napoli oggi a margine dell’allenamento odierno: “sono giovane, mi trovo bene a Napoli e spero di rimanere ...

Instagram dichiara guerra al bullismo con due novità sorprendenti : Instagram annuncia due nuove funzionalità pensate appositamente per combattere il fenomeno del bullismo. La prima sfrutta l'intelligenza artificiale e cerca di rintracciare nei commenti un tono minaccioso o offensivo e si pone come primo filtro nei confronti dei bulli, chiedendo loro se siano davvero convinti di condividere un commento di quel livello; la seconda invece si chiama «Restrinct» (o «Limita» in italiano) e punta a isolare i bulli, ...

La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex parlamentare contro il taglio dei vitalizi : La Cassazione ha dichiarato inammissibile il ricorso di un ex parlamentare contro il taglio dei vitalizi voluto dal Movimento 5 Stelle e approvato un anno fa dall’ufficio di presidenza della Camera, stabilendo di non aver alcun titolo per deliberare su

vitalizi - Cassazione dichiara inammissibile ricorso di ex parlamentare contro tagli. Di Maio : “Via 280 milioni di privilegi” : Le sezioni unite civili della Cassazione hanno dichiarato inammissibile il ricorso di un ex parlamentare contro il taglio dei Vitalizi deciso nei mesi scorsi dall’ufficio di presidenza della Camera. Secondo i giudici di piazza Cavour, le controversie relative alle condizioni di attribuzione e alla misura dell’indennità parlamentare e degli assegni Vitalizi per gli ex parlamentari “non possono che essere decise dagli organi ...

Una vita - spoiler spagnoli : Lolita è incinta - Liberto viene dichiarato innocente : Nella soap opera iberica Una Vita i colpi di scena sono sempre numerosi. Negli episodi che verranno trasmessi sull’emittente televisiva La 1 TVE questa settimana finalmente ci sarà una lieta notizia per i Palacios visto che Lolita Casado verrà a conoscenza di essere in stato interessante. Liberto Seler, dopo aver rischiato di essere condannato con l’accusa di violenza, sarà dichiarato innocente grazie alle testimonianze della moglie Rosina Rubio ...

Una vita - spoiler spagnoli : Ignacio decide di dichiarare il proprio amore a Rosina : Gli spoiler spagnoli della soap opera 'Una vita rivelano che, nelle prossime settimane, Rosina e Liberto attraverseranno un momento di crisi e decideranno di porre fine alla loro storia. Il rapporto tra le due persone subirà delle complicazioni nel momento in cui ci sarà l'arrivo di Ignacio. La presenza di questa persona coinciderà con la rottura improvvisa della relazione tra Rosina e Liberto. I coniugi si separeranno dopo la decisione presa ...

Il Segreto spoiler al 12/7 : Prudencio rischia la vita - Fernando si dichiara a Maria : Gli ascolti dello sceneggiato iberico “Il Segreto” continuano ad essere positivi. Nelle puntate italiane della prossima settimana, Lamberto Molero si renderà protagonista di un orrendo gesto, perché ferirà Prudencio Ortega al posto di Julieta Uriarte. Il fratello di Saul verserà in pessime condizioni di salute, al tal punto da lottare tra la vita e la morte. Fernando Mesia invece finalmente si farà avanti con Maria Castaneda, visto che le ...

Temptation Island Vip 2 - la produzione : "Coppie dichiarano di aver rifiutato il programma ma nessuno le ha mai invitate" : A poche ore dalla messa in onda della seconda puntata di 'Temptation Island 6', la produzione ha pubblicato, sui propri social, una sorta di comunicato stampa in cui, in maniera implicita, smentisce le dichiarazioni di tutte quelle coppie che hanno dichiarato, in varie sedi, di essere state contattate per partecipare al programma ma di aver rifiutato.prosegui la letturaTemptation Island Vip 2, la produzione: "Coppie dichiarano di aver ...

Pierluigi Diaco - dichiarazione d'amore al compagno Alessio Orsingher : "Mi ha cambiato la vita - prima ero troppo concentrato su di me..." : Pierluigi Diaco è attualmente in tv, su Rai 1, con il programma Io e Te, in onda da lunedì a venerdì, ogni pomeriggio.Durante la puntata andata in onda ieri, Diaco ha ricevuto una sorpresa in studio da Mara Venier che l'ha anche brevemente intervistato.prosegui la letturaPierluigi Diaco, dichiarazione d'amore al compagno Alessio Orsingher: "Mi ha cambiato la vita, prima ero troppo concentrato su di me..." pubblicato su Gossipblog.it 29 giugno ...

Pierluigi Diaco - dichiarazione d’amore per il marito in diretta tv : “Mi ha cambiato la vita” : Raggiunto a sorpresa da Mara Venier durante il programma di Rai Uno 'Io e Te', il conduttore si è lasciato intervistare...

Una vita Anticipazioni Spagnole : Pena dichiara il suo amore a Flora : Dopo Leonor e Inigo anche Flora sembra pronta a dare scandalo, pare infatti che la ragazza cederà alle avance di Pena.

Una vita anticipazioni : PEÑA dichiara i suoi sentimenti a FLORA ma… : Le bizzarre vicende amorose di FLORA (Alejandra Lorenzo) intratterranno i telespettatori di Una Vita per diverse settimane: se ci avete letto in precedenza, sapete già che la sorella di Iñigo (Xoan Forneas), ad un certo punto, prenderà una vera e propria sbandata per Paquito (Jose Maria Sacristan), l’anziano vigilante notturno, ed arriverà addirittura a baciarlo. La storyline, partendo da questi presupposti, si arricchirà di una serie di ...

Luigi Di Maio dichiara guerra a negozi cinesi e pakistani : “Aumenterò controlli su queste attività” : Il ministro del Lavoro, Luigi Di Maio, dichiara guerra alle attività commerciali gestite da "cinesi e pakistani", parlando degli irregolari in Italia che "lavorano in modo illegittimo in piccole attività poco trasparenti, che evadono il fisco, non emettono scontrini e vendono prodotti non registrati, nocivi per la salute, facendo concorrenza sleale".Continua a leggere