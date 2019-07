La sterlina ha perso oltre il 4% in un mese | ai minimi post-Brexit

Fonte : ilsole24ore

(Di martedì 30 luglio 2019)britannica sotto pressione anche questa mattina sui mercati valutari. Nel cambio con il dollaro americano il pound ha toccato un minimo a 1,2121. Numeri che non si vedevano da gennaio 2017

zazoomblog : La sterlina ha perso oltre il 4% in un mese ed è sui minimi post-Brexit - #sterlina #perso #oltre #minimi - fisco24_info : La sterlina ha perso oltre il 4% in un mese ed è sui minimi post-Brexit: Sterlina britannica sotto pressione anche… - FedericaCalvia : RT @franceschi_and: La sterlina ha perso oltre il 4% in un mese ed è sui minimi post-Brexit -