La Serie A verso il ritorno alle gare in notturna alle 20 45

Calendario Serie A 2019-2020 : verso il sorteggio - le date ufficiali : C'è attesa per il sorteggio del Calendario della Serie A 2019-2020: seguiremo come sempre tutto in diretta su Today.it...

Calendario Serie B 2019-2020 : verso il sorteggio : Primo turno in programma da venerdì 23 agosto. La stagione regolare terminerà invece il 14 maggio 2020. Poi playoff e...

Resident Evil 4 ha condotto la Serie verso una spirale negativa da cui è appena riuscita a risollevarsi - editoriale : È sempre un piacere riprendere in mano un vecchio classico, e cosa c'è di meglio di poterli rispolverare tutti e tre in un'unica volta? E questo è quanto è accaduto sull'eShop di Nintendo Switch, con Resident Evil Zero, il remake del 2002 dell'originale e Resident Evil 4 improvvisamente resi disponibili tutti insieme. Un fantastico spaccato della serie di Capcom non facile da reperire. Sono presenti infatti entrambi i capisaldi della prima era ...

La Serie tv Chernobyl batte ogni record ma arriva alle spalle di Gomorra : i risultati spingeranno verso il rinnovo? : Sono grandi numeri quelli messi insieme dalla serie tv Chernobyl in queste settimane. La mini serie HBO ha conquistato prima gli Usa e le recensioni l'hanno piazzata subito ai primi posti nelle classifiche di gradimento superando in punteggio anche l'ultima (e deludente per alcuni) stagione de Il Trono di Spade. Al suo arrivo in Italia le cose non sono cambiate, anzi. Chernobyl è diventato un vero e proprio fenomeno culturale. In tutto il mondo ...

Maxi Lopez verso il ritorno in Serie A : “Dialogo con 2-3 club - voglio vivere a Milano” : Maxi Lopez attacca ancora Icardi e Wanda Nara: “Non vedo i miei figli da gennaio. Recentemente ero andato a Milano ma sono stati portati via”.“powered by Goal”Dopo la breve parentesi in Brasile, a 35 anni, Maxi Lopez è pronto a tornare in Serie A prima di iniziare la sua nuova vita a Milano per stare vicino ai figli avuti da Wanda Nara.E proprio Wanda Nara, insieme al marito Mauro Icardi, restano nel mirino di Maxi Lopez che ...

Mario Balotelli verso il ritorno in Serie A - le tre squadre che se lo contendono : Il Parma stringe per l' esterno offensivo nerazzurro Karamoh (20 anni): il ds Faggiano ha offerto all' Inter 13 milioni di euro per il cartellino del francese inserendo una clausola per il diritto di prelazione futura. Ausilio e Marotta continuano a lavorare per Lukaku (26) e per Llorente (34), ment

Serie B - i club verso la sfiducia a Balata : ipotesi azzeramento Consiglio direttivo della Lega : E’ caos in Serie B. I club della cadetteria stanno pensando ad un azzeramento del Consiglio direttivo della Lega, prima di sfiduciare il presidente della Lega Mauro Balata. E’ quanto emerge in queste ore dalle indiscrezioni raccolte dall’AdnKronos. La decisione sarà discussa tra tutti i club di Serie B. Palermo, rinviato il Consiglio d’Amministrazione: il sindaco convoca una conferenza stampa [DETTAGLI] Il Palermo verso ...

Il Palermo verso la Serie D poi può ripartire con Ferrero : le ultime sui ripescaggi in Serie B e Serie C : Fa rumore la mancata iscrizioni del Palermo nel campionato di Serie B, un’altra big del calcio italiano costretta a ripartire dal campionato di Serie D, è questa la migliore delle ipotesi per il club rosanero che ha pochissime chance di evitare l’esclusione dal campionato cadetto, il parere della Covisoc il 4 luglio sarà negativo con il Palermo costretto a ripartire dall’inferno dalla Serie D. Adesso si sta già cercando una figura in grado ...

Daniele De Rossi verso il Milan - clamorosa svolta : ancora un anno in Serie A? : La notizia è di quelle clamorose: Daniele De Rossi potrebbe restare a giocare in Serie A. Per la precisione al Milan. Sul tavolo del centrocampista ex Roma, infatti, sono arrivate tre proposte. La più convincente sarebbe proprio quella dei rossoneri e del nuovo ds Massara, che avrebbe caldeggiato il

Operazione Oikos - pesanti accuse verso la Serie A : truccata la partita Cagliari-Frosinone : Nel corso dell’Operazione Oikos sono state gettate delle ombre anche su una prtita di Serie A: a rischio combine la gara Cagliari-Frosinone L’Operazione Oikos sta sconvolgendo il mondo dello sport spagnolo e non solo. Secondo ‘El Pais’, entrato in possesso di alcuni documenti, una partita della scorsa Serie A sarebbe stata truccata. La gara in questione è Cagliari-Frosinone, giocata lo scorso 20 aprile e vinta 1-0 ...

Le notizie del giorno – Arresto di Platini - il Milan vicino all’esclusione dall’Europa League - Balotelli verso il ritorno in Serie A : LE notizie DEL giorno – Si è conclusa un’altra giornata di sport e di calcio in particolare. Ecco le principali notizie del giorno che riguardano il mondo del pallone. Arresto Platini – Mondo del calcio sotto shock nelle ultime ore, l’ex presidente della Uefa Platini è stato fermato dalla polizia francese per le accuse di corruzione per l’assegnazione dei Mondiali di calcio al Qatar. La notizia è stata riportata dal sito ...

Triathlon - World Series Nottingham 2019 : l’Italia è sesta nella staffetta mista. Punti importanti verso Tokyo 2020 : Ottimo sesto posto per l’Italia nella staffetta mista di Nottingham valida per le World Triathlon Series: nella gara che è diventata una prova di duathlon, a causa dell’impossibilità di nuotare nel fiume Trent per il maltempo, Verena Steinhauser (G.S. Fiamme Oro), Gregory Barnaby (707), Alice Betto (G.S. Fiamme Oro) e Nicola Azzano (Minerva Roma) hanno completato le quattro frazioni composte da 1,5 km di corsa, 7 km in bici ed altri ...

Inter - magia plusvalenza : Vanheusden ed Emmers - 0 presenze in Serie A ma verso lo Standard per 20 milioni : Non ha mai giocato in Serie A, Zinho Vanheusden, così come Xian Emmers. Vengono entrambi dal Belgio, sono state stelline della Primavera dell'Inter ma il primo, difensore centrale, ha giocato l'ultima stagione nello Standard Liegi mentre il secondo, centrocampista, è stato in prestito alla Cremonese