La Serie A italiana in eFootball PES 2020? Il logo ufficiale compare sulla copertina del

De Agostini e BBC : accordo per la distribuzione nel mondo della Serie italiana New School : New School, accordo tra DeAgostini e BBC Studios per la distribuzione nel mondo della serie per ragazzi italiana.De Agostini Editore, ha annunciato la chiusura di un’accordo di distribuzione con BBC Studios per New School, una serie italiana in onda su DeAKids (Sky, 601) e Super! (canale 47 DTT e 625 di Sky), il canale in joint venture tra De Agostini Editore e Viacom International Media Networks.BBC Studios infatti ha acquisito i diritti ...

Luna Nera - concluse le riprese della Serie italiana le prime immagini : Le prime immagini di Luna Nera: la serie sulla caccia alle streghe in Italia realizzata da Netflix (terza serie originale realizzata nel nostro Paese dal colosso dello streaming dopo Baby che ha terminato le riprese della seconda stagione e Suburra per cui è stata confermato l’obiettivo di girare una terza annata) ha completato le riprese a Cinecittà. Lo show sarà disponibile sulla piattaforma di intrattenimento ad inizio 2020. Luna Nera, ...

Luna Nera - fine riprese Serie italiana Netflix : anticipazioni - trama - cast : Sono appena terminate a Cinecittà le riprese di Luna Nera, la terza serie originale italiana di Netflix, che sarà disponibile da inizio 2020 in tutti i Paesi in cui il servizio è attivo. La fiction Fandango racconta di Ade, una levatrice di 16 anni che, nell'Italia del XVII secolo, in seguito alla morte di un neonato, viene accusata di stregoneria. Trovato rifugio in una misteriosa comunità di donne al limitare del bosco, la ragazza è ...

Romulus - le prime foto e i primi dettagli dal set della Serie italiana : “Nobeiscom Marmar“, si legge sulle magliette della troupe impegnata sul set super blindato di Romulus, la nuova produzione originale Sky, a Cinecittà World: in una lingua prelatina creata appositamente per questi dialoghi significa “Che Marte sia con noi“. L’ambientazione è chiara: la nuova creatura di Matteo Rovere, che qui è showrunner e anche regista di alcuni episodi, riprende in qualche modo il concetto e ...

«Zero» : la nuova Serie originale italiana di Netflix (fantasy) : Netflix Italia non si ferma e, dopo l’annuncio di Summertime, Luna Nera, Curon e l’adattamento del romanzo di Marco Missiroli Fedeltà, si arricchisce di un nuovo prodotto originale. Si chiama Zero ed è la prima serie con protagonisti degli attori neri italiani. Il progetto, che parte da un’idea del giovane scrittore Antonio Dikele Distefano, ruota attorno a un ragazzo di origini africane, italiano di seconda generazione dotato ...

