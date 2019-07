La mobilità in Italia sta cambiando | per la bici elettrica è boom

Fridays for Future - mobilitazione contro l’industria fossile : in tutta Italia manifestazioni a favore del clima : Nella mattinata di oggi l’Italia ha assistito alla prima grande mobilitazione contro i finanziamenti all‘industria del fossile. In decine di città lungo tutto lo stivale gli attivisti di #FridaysforFuture – il movimento di giovani nato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg – hanno inscenato proteste e flash mob di fronte alle sedi di Unicredit e Intesa San Paolo, tra i maggiori finanziatori delle corporations del gas, ...

Maltempo - è emergenza : il ministro Salvini nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco - soccorritori mobilitati per i fenomeni estremi che stanno flagellando l’Italia [FOTO LIVE] : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco al Viminale per seguire le situazioni critiche in varie regioni dovute al Maltempo. Salvini tornerà alla Sala operativa per un aggiornamento sul Maltempo che ha colpito la costa adriatica e in particolare Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Situazione disastrosa a Pescara dove una grandinata disastrosa ha prodotto chicchi grandi come arance e un ...

No a uno scenario jugoslavo per l’Italia. È ora di mobilitarsi : Dopo Veneto, Lombardia ed Emilia Romagna, anche il Piemonte si appresta a chiedere l’autonomia. Nel frattempo, fonti del governo fanno sapere che nel vertice di ieri a Palazzo Chigi, convocato proprio sul tema delle autonomie, le cose sarebbero andate molto bene in un clima collaborativo.Dopo l’ubriacatura collettiva e trasversale sul federalismo fiscale dei primi anni duemila siamo arrivati alla follia dell’autonomia à ...

mobilità sostenibile? Gli italiani «disertano» la Conferenza mondiale : In Europa siamo il Paese con il più alto tasso di motorizzazione, ma anche il maggior esportatore di biciclette. Eppure il nostro interesse per le tematiche riguardanti Mobilità sostenibile...

mobilità - un problema per 6 italiani su 10. Car sharing conosciuto ma poco usato : Sulle nuove forme di Mobilità ancora dubbi e qualche incertezza, sia a livello nazionale che internazionale, ma allo stesso tempo anche tanto interesse a conoscerne le novità. Perché un cambio di rotta nel modo di muoversi è sentito come necessario da un’ampia porzione di popolazione. Per 6 italiani su 10 la Mobilità rappresenta una vera problematica quotidiana, tanto che per 1 su 2 questa arriva ad avere un’incidenza negativa sulla ...

mobilità 2019/20 - scoperti in tutta Italia 945 movimenti errati : Ultime notizie 27/06/2019 sulle operazioni di Mobilità annullate – Un comunicato stampa della CISL Scuola, pubblicato nella tarda serata di venerdì 27 giugno, fa luce sul numero esatto (numero fornito dal Miur) relativamente alle operazioni di Mobilità che presentano anomalie. Si tratta di un totale di 945 operazioni di Mobilità errate e quindi da annullare in tutta Italia. Il dato ufficiale del Miur sul numero delle operazioni di Mobilità ...

Tecnologia - se il 5G diventa un’emergenza : flash mob e mobilitazioni in 50 città d’Italia per chiedere una moratoria : “Tecnologia non sicura per umanità ed ecosistema, moratoria in difesa della salute!”. flash mob in città, presidi simbolici e dimostrazioni pure in spiaggia, striscioni e cartelli, ma anche banchetti per la raccolte di firme e consegna di diffide al Sindaco, coi parlamentari in piazza al fianco dei cittadini, insieme a medici e scienziati. Si è svolta ieri la prima giornata di mobilitazione unitaria contro l’elettrosmog, si ...

mobilità Marittima Green - delegati di 7 paesi Med visitano sud Italia : Mobilità Green, quattro giorni per toccare con mano le difficoltà nella diffusione dei combustibili alternativi, in primis del Gas Naturale Liquefatto