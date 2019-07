La mobilità del futuro protagonista a Citytech 2019

La moglie scompare nel nulla - il marito ne denuncia la scomparsa - si mobilitano esercito e polizia - ma lei era serenamente a casa dell’amante : Una storia incredibile quella che è avvenuta a un professionista di Biella. L’uomo molto preoccupato perché la moglie non rispondeva né al telefono di casa né al cellulare dopo parecchie ore, ha chiamato la polizia denunciando la sua scomparsa. Nel frattempo mentre passavano ancora ore, c’è stato un consistente spiegamento di forze che si sono mobilitate alla ricerca della donna. Una squadra di pompieri, auto della polizia e uomini del ...

Test del dna in regalo ai ministri : "Scoprirete le vostre vere origini - capirete la mobilità umana" : Cosa significa davvero essere italiani? Chi sono effettivamente gli italiani ‘di sangue’? Grazie alla scienza si possono trovare le risposte e per questo un gruppo di studenti dell’università di bologna ha deciso di regalare un Test del Dna a ciascun membro dell’attuale consiglio dei ministri così da scoprire le loro reali origini. “La nostra intenzione è sensibilizzare la società civile ...

Palermo : Confcommercio 'via Roma non può essere agnello sacrificale della mobilità' : Palermo, 25 lug. (AdnKronos) - “Via Roma al momento è un ibrido, ha bisogno di una identità, non può e non deve essere agnello sacrificale per esigenze legate alla mobilità. In generale nessun progetto di rigenerazione urbana può 'sacrificare' una via così importante e identitaria di storia, archite

mobilità - scandalo furbetti della 104 : 4 licenziamenti : Mobilità falsificata dalla Legge 104, ultime notizie 25/07 – Si conclude quindi l’iter giudiziario di 4 insegnanti coinvolti nello scandalo dei furbetti della Legge 104. La vicenda risale al 2014, quando la Procura di Agrigento scopre una maxi truffa nel mondo della scuola (e non solo) messa in piedi con la compiacenza di medici e sanitari locali. Ci riferiamo allo scandalo che ha permesso ai tantissimi falsi fruitori della Legge 104 ...

Sciopero treni e aerei del 24 e 26 luglio : anche i taxi interessati alla mobilitazione : Sciopero dei trasporti nel caos nei prossimi giorni, infatti secondo il programma annunciato dalle categorie interessate alla mobilitazione il prossimo 24 e 26 luglio ci saranno molti disagi per chi dovrà mettersi in viaggio. Giorni difficili si annunciano non solo per chi ha programmato la propria partenza in treno ma anche per coloro che dovranno spostarsi in aereo o via mare. anche i taxi saranno interessati allo Sciopero e gran parte del ...

Incendi in Portogallo - inferno nel cuore del Paese : grande mobilitazione - almeno 20 feriti : Il centro del Portogallo è assediato dagli Incendi, che divampano in una regione montuosa già colpita due anni fa: sul posto aerei ed elicotteri, che si sono uniti a 1.300 vigili del fuoco. Si tratta di una delle più grandi mobilitazioni mai viste nella zona: è stata dispiegata per combattere o roghi nella regione boschiva di Castelo Branco, 200 km a nord di Lisbona. almeno 20 persone sono rimaste ferite – 8 vigili del fuoco e 12 civili ...

Pd - Zingaretti lancia mobilitazione contro il governo del ‘Gatto e la Volpe’ e i loro “accordicchi” : Il segretario dem Nicola Zingaretti lancia una mobilitazione contro il governo Lega-M5S e contro Salvini e Di Maio, annunciando per il prossimo martedì una riunione a Roma dei segretari regionali e delle città metropolitane e per il prossimo venerdì la direzione nazionale del Partito Democratico.Continua a leggere

Fridays for Future - mobilitazione contro l’industria fossile : in tutta Italia manifestazioni a favore del clima : Nella mattinata di oggi l’Italia ha assistito alla prima grande mobilitazione contro i finanziamenti all‘industria del fossile. In decine di città lungo tutto lo stivale gli attivisti di #FridaysforFuture – il movimento di giovani nato dalla sedicenne svedese Greta Thunberg – hanno inscenato proteste e flash mob di fronte alle sedi di Unicredit e Intesa San Paolo, tra i maggiori finanziatori delle corporations del gas, ...

mobilità costiera sciclitana - il plauso della Cna : "Potenziare la Mobilità costiera sciclitana con corse extraurbane", la Cna di Scicli d’accordo con il modus operandi dell'amministrazione comunale

Maltempo - è emergenza : il ministro Salvini nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco - soccorritori mobilitati per i fenomeni estremi che stanno flagellando l’Italia [FOTO LIVE] : Il ministro dell’Interno Matteo Salvini è stato nella Sala operativa dei Vigili del Fuoco al Viminale per seguire le situazioni critiche in varie regioni dovute al Maltempo. Salvini tornerà alla Sala operativa per un aggiornamento sul Maltempo che ha colpito la costa adriatica e in particolare Abruzzo, Marche e Emilia Romagna. Situazione disastrosa a Pescara dove una grandinata disastrosa ha prodotto chicchi grandi come arance e un ...

#Ritroviamo Ciccio - mobilitazione social alla ricerca del peluche del bimbo perso sul treno : "Questa cosa che in 1500 vi siate in vario modo messi in moto per un simbolo di pezza mi commuove, mi fa pensare di chissà cosa potremmo essere capaci per altri umani e anche che bisogno abbiamo di lieti fine" così Chiara Alessi, esperta di design ma in questo caso soprattutto mamma, ha commentato la mobilitazione social partita da un suo tweet in cui chiedeva aiuto per ritrovare il pupazzo di pezza del figlioletto, il peluche Ciccio, ...

“La Svizzera delle Idee” : Repower presenta il suo modello di mobilità sostenibile : Repower, Gruppo svizzero attivo nel settore elettrico da oltre 100 anni, ha aperto ieri il ciclo di dialoghi “La Svizzera delle Idee” organizzato dall’Ambasciata di Svizzera in Italia, presentando la propria visione sulla mobilità sostenibile. “La Svizzera delle Idee” ha spiegato l’Ambasciatrice di Svizzera in Italia Rita Adam, “è un’iniziativa che si articola in una serie di incontri con l’obiettivo di sfatare miti e alimentare riflessioni sul ...

mobilità : Tribunale riconosce la validità dell’intero punteggio SSIS : Nuovi importanti aggiornamenti su Docenti, Scuola e Mobilità. Il Tribunale di Palermo ha riconosciuto la validità del punteggio pre ruolo nella paritarie. Esso varrà sia ai fini della Mobilità che della ricostruzione di carriera. Cosa vuole dire tutto ciò? Semplicemente che gli istituti scolastici paritari e pubblici hanno la stessa valenza. Le novità non finiscono qui, in quanto, finalmente, è stato ufficialmente riconosciuto anche ...

Motori – FCA ed Enel insieme per la mobilità elettrica del futuro : FCA ed Enel X siglano protocollo d’intesa: le aziende lavoreranno insieme per migliorare e sviluppare l’offerta dei veicoli elettrificati del Gruppo italo-americano FCA sigla protocollo d’intesa con il Gruppo Enel per sostenere la produzione e commercializzazione dei modelli ibridi plug-in e a batteria previsti nel piano industriale di Gruppo torinese nel periodo 2018- 2022. L’iniziativa prevede lo studio e la ...