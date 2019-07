La misteriosa nube di materiale radioattivo in Europa? Probabilmente proveniva dalla

Fonte : wired

(Di martedì 30 luglio 2019) (foto: Mitchell Krog via Getty Images) Nel settembre 2017 è stata rilevata una leggeradiche ha viaggiato sopra l’e ha coperto numerosi paesi del nostro continente. Si tratta dell’ultimo più grande rilascio di, dopo quello di Fukushima del 2011. Nonostante ciò, l’evento, che comunque non è associato ad alcun rischio per la salute (nulla a che vedere, dunque, con Chernobyl o Fukushima, appunto), non è noto a molti e rimane a tutt’oggi un mistero. Tutto è cominciato appunto alla fine di settembre 2017, quando il servizio meteorologico russo ha rilevato – come ha raccontato a suo tempo l’agenzia Reuters – una “quantità estremamente elevata di inquinamento da rutenio-106”, un isotopodell’atomo di rutenio, nei campioni di due stazioni meteorologiche nelle regioni meridionali dei monti ...

