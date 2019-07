La miopia dei club italiani | Juve e Milan perdono talenti a prezzi di saldo

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Il calciomercato è entrato ormai nella fase decisiva, continuano a muoversi le big del campionato italiano, in entrata e (purtroppo) anche in uscita, purtroppo perchè le ultime scelte dintus esono incomprensibili. Le due squadre italiane che per storia, tradizione e trofei possono considerarsi come big a livello mondiale hanno deciso di ‘liberarsi’ di due, sono andati via due calciatori che sicuramente hanno tutte le carte in regola per rappresentare il futuro del calcio italiano, si tratta degli attaccanti Cutrone e Kean, a beneficiarne sono stati dueinglesi, il Wolves e l’Everton che hanno acquistato i calciatori a prezzo di. Calciomercatontus, è fatta per Kean all’Everton: domani le visite mediche CIFRE e DETTAGLI Massimo Paolone/LaPresse Partiamo dal rossonero che si è trasferito al Wolves per appena 22 milioni di ...

