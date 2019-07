La madre di Elder | l’americano accusato dell’omicidio del carabiniere | «Siamo distrutti»

Fonte : corriere

(Di mercoledì 31 luglio 2019) Leah Lynnha 51 anni, fa la consulente nel campo dei trasporti, ed è la mamma del giovane americanodi omicidio. «Saremo a Roma domani o mercoledì»

marcosassuntron : Elder ha chiesto e ottenuto di chiamare la madre in videochat dopo l’arresto - - Agenpress : Carabiniere ucciso. Madre di Elder: 'grati per assistenza medica'. Legale: provato e sconvolto… - DavideRonni : SUPERTORTURA L'Americano Elder ha chiesto e ottenuto di chiamare la madre in videochat dopo l’arresto -