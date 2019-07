La Juventus vende Kean all’Everton per 40 milioni Fu vittima del razzismo a Cagliari

Gabetti vende l’ex sede della Juventus in Corso Galileo Ferraris : L’Immobiliare Lanificio Maurizio Sella, veicolo del gruppo Sella, ha acquistato il complesso che fu la sede della Juventus F.C. dal 2002 al 2018 in Corso Galileo Ferraris 32 a Torino. L’immobile, a destinazione d’uso direzionale di oltre 5.000 mq, è stato venduto da un club deal piemontese di soggetti privati. L’operazione è stata interamente gestita […] L'articolo Gabetti vende l’ex sede della Juventus in Corso Galileo Ferraris è ...

La Juventus starebbe insistendo per Icardi : Marotta non vorrebbe svenderlo : Il futuro di Mauro Icardi dovrebbe essere lontano dall'Inter la prossima stagione. Il centravanti argentino è fuori dal progetto tecnico e ciò è stato confermato pubblicamente anche dall'amministratore delegato, Giuseppe Marotta, e dal tecnico, Antonio Conte. Il giocatore, tra l'altro, non ha seguito la squadra in tournéé in Asia, restando a lavorare da solo a Milano per cercare di ritrovare la condizione fisica. Durante il ritiro ad Appiano ...

Juventus - si lavora in uscita : Paratici atteso a Londra - potrebbe vendere Kean e Perin : Adesso alla Juventus è il momento di vendere, infatti dopo i tanti colpi in entrata, l'ultimo quello del difensore de Ligt, molto costoso, ma con allo stesso tempo la consapevolezza di aver preso il miglior 1999 in difesa in circolazione. Ora c'è da pensare a far cassa, molti i giocatori che sono sul mercato perché fuori dal progetto, altri che potrebbero partire se arrivassero offerte veramente importanti. Nelle prossime ore Paratici volerà in ...

La Juventus si gode De Ligt - l’Ajax però si pente : “avremmo potuto venderlo ad un prezzo più alto” : Il direttore sportivo dell’Ajax ha parlato della trattativa con la Juve per De Ligt, sottolineando come i Lancieri avrebbero potuto incassa più dei 75 milioni pattuiti La trattativa tra Juventus e Ajax per Matthijs De Ligt si è conclusa positivamente, il difensore olandese è stato presentato oggi dal club bianconero dopo un lungo tira e molla con la società di Amsterdam. Nicolò Campo/LaPresse Proprio mentre il classe ’99 ...