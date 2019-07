La Juventus sarebbe a un passo dalla cessione di Moise Kean all' Everton

Juventus - al via il ballo delle punte : Kean sarebbe vicino all'Everton - rebus Dybala : Nei prossimi giorni il calciomercato potrebbe essere movimentato da un vero e proprio ballo delle punte. Anche la Juventus potrebbe essere coinvolta in questo giro europeo di attaccanti. Infatti, il club bianconero questa mattina, avrebbe definito la cessione di Moise Kean all'Everton. Il ragazzo classe 2000 ha lasciato la Continassa e già domani dovrebbe essere in Inghilterra per le visite mediche. Ma quella di Kean potrebbe non essere l'unica ...

Juventus : piacerebbe Eriksen - mentre Matuidi e Khedira sarebbero indiziati a partire : Dopo aver quasi terminato il mercato in entrata la Juventus deve adesso pensare a cedere quei giocatori che non sarebbero centrali nel progetto tecnico di mister Maurizio Sarri. I principali indiziati a lasciare Torino sarebbero Mandzukic, Khedira, Matuidi e Joao Cancelo....Continua a leggere

Calciomercato - la volontà di Dybala sarebbe quella di restare alla Juventus : Queste settimane il Calciomercato potrebbe accendersi anche perché la sessione estiva di trasferimenti è ancora molto lunga, e le sorprese potrebbero non mancare. Infatti, le società sono ancora al lavoro e in particolare la Juventus potrebbe regalare a Maurizio Sarri un nuovo attaccante. Il club bianconero avrebbe scelto di cedere Gonzalo Higuain e Moise Kean perciò qualcuno dovrà necessariamente arrivare. I nomi che interesserebbero alla Juve ...

Calciomercato Juventus News/ Neymar - ci sarebbe un'apertura del PSG - ultime notizie - : Calciomercato Juventus News, oggi 27 luglio 2019: la Juve sogna due attaccanti di estremo livello e cioè Romelu Lukaku e Neymar Jr.

La Juventus sarebbe sulle tracce di Neymar - ma occhio al possibile scambio Dybala-Lukaku : Le prossime settimane per la Juventus potrebbero essere molto calde sul fronte mercato. Infatti, i bianconeri potrebbero stravolgere il loro attacco. Nelle ultime ore si parla di un'idea che starebbe balenando nella testa di Fabio Paratici, ovvero proporre uno scambio al Manchester United fra Paulo Dybala e Romelu Lukaku. Inoltre, in Spagna continuano ad accostare il nome di Neymar ai colori bianconeri. Infatti, stando a quanto afferma il Mundo ...

Juventus - il Tottenham sarebbe interessato a Dybala : La Juventus è impegnata nella tournée asiatica, e dopo aver affrontato Tottenham ed Inter in International Champions Cup, il 26 luglio alle 13 ora italiana giocherà un'amichevole contro una selezione di giocatori asiatici. Sarà occasione per Sarri di consolidare il suo gioco, e di cimentare un gruppo che attualmente non dispone di molti giocatori, alcuni che devono ritornare dalle vacanze, altri rimasti ad allenarsi a Vinovo. Potrebbe anticipare ...

Anastasio : “Se non ci fosse la Juventus - Torino sarebbe perfetta” : Questa sera, al Gru Village Festival di Torino, si esibirà Anastasio, il cantante sorrentino vincitore di X Factor. Oggi La Stampa gli dedica un articolo in cui riporta alcune sue dichiarazioni. Anastasio è tifoso del Napoli. Ha dedicato una canzone anche all’ex tecnico Sarri. Si intitolava proprio: “Come Maurizio Sarri”. “La canzone rappresentava un momento che adesso è finito. Mi sono sentito tradito come ogni ...

Juventus - fra i giocatori in uscita ci sarebbero Mandzukic e Khedira : Dopo aver preso Buffon, Ramsey, Rabiot, Demiral, Romero e De Ligt, la Juventus deve pensare a cedere alcuni dei suoi uomini. Ci sono infatti, nella rosa di Maurizio Sarri ancora diversi giocatori in esubero che vanno sistemati prima dell'inizio del campionato: Mario Mandzukic e Sami Khedira, ad esempio, non fanno più parte del progetto e sono in cerca di una nuova sistemazione. Matuidi, Khedira e Mandzukic i possibili addii in casa Juventus La ...

Juventus - sarebbero possibili le cessioni di Khedira e Matuidi : La Juventus è pronta a disputare la seconda partita di International Champions Cup, mercoledì 24 luglio alle 13:30 ora italiana, contro l'Inter del nuovo tecnico Antonio Conte. Intanto Maurizio Sarri, nel post partita di Juventus-Tottenham, ha sottolineato come i bianconeri abbiano la necessità di cedere alcuni giocatori soprattutto nei ruoli in cui vi è abbondanza, mentre sarà necessario investire sui reparti che hanno bisogno di rinforzi. Ed ...

Calciomercato - dalla Spagna : Neymar alla Juventus - non sarebbe solo fantamercato : Arrivano indiscrezioni molto importanti per quanto riguarda il Calciomercato della Juventus. Stando alle ultime notizie trapelate dalla Spagna, Neymar ha intenzione di lasciare il Paris Saint Germain (club nel quale non si è mai ambientato), per proseguire la sua carriera in un top club europeo. La prima scelta dell'asso brasiliano sarebbe il Barcellona, la squadra che lasciò due anni fa per mostrare al mondo di poter competere con Lionel Messi ...

Juventus - sarebbe pronta l'offerta dell'Everton per Mandzukic : La Juventus è stata sicuramente una delle protagoniste del mercato in questa sessione estiva, e considerando che manca un mese e mezzo alla fine del calciomercato, è lecito attendersi ulteriori investimenti dalla società bianconera. Attualmente però l'esigenza principale della dirigenza è quella di cedere qualche giocatore, essendo la rosa fin troppo ricca, con ben 27 calciatori, soprattutto considerando che la lista Champions League da ...

Juventus all'assalto di Icardi - ci sarebbe già l'accordo tra Paratici e Wanda Nara : Continua la vita da separato in casa per l'attaccante dell'Inter Mauro Icardi. Il centravanti argentino è rimasto a Milano non seguendo la squadra nella tournée in Asia a differenza di Radja Nainggolan, l'altro big che non rientra nei piani della società per la prossima stagione. Il futuro dell'attaccante è destinato ad essere lontano dai nerazzurri, anche se c'è incognita su quale sarà la sua prossima squadra. Sono due i club maggiormente ...

Juventus U23 - sarebbe vicina la firma di Mota Carvalho : Il mercato della Juventus è stato sicuramente caratterizzato da acquisti di qualità, con l'obiettivo di incrementare il tasso tecnico della rosa bianconera. Ramsey, Rabiot e De Ligt sono solo alcuni dei fiori all'occhiello della campagna acquisti della dirigenza bianconera, che dovrà necessariamente pensare a cedere qualche pezzo pregiato sul mercato, per alleggerire una rosa ricca di giocatori ma anche per motivi di bilancio. L'attenzione della ...

Calciomercato Juventus - Neymar si sarebbe offerto anche ai bianconeri : Il mercato in Serie A è partito alla grande, con la Juventus una delle principali protagoniste insieme ad Inter e Napoli: dopo Ramsey, Pellegrini, Buffon, Rabiot, Demiral, è stato ufficializzato anche il difensore De Ligt, arrivato a Torino per 75 milioni di euro pagabili in cinque stagione più 10 milioni di euro di bonus. Con l'arrivo dell'ex giocatore dell'Ajax i bianconeri hanno speso più di 100 milioni di euro, a fronte dell'unica cessione, ...