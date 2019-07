Fonte : ilfattoquotidiano

(Di martedì 30 luglio 2019) Sotterrare un talento o farlo fruttare? Trakanà, takini, ciliege e yogurt di capra. Sono i, regionecentrale ricca di storia e archeologia, recentemente salita alla ribalta anche per via di un recente studio nutrizionistico. Iprodotti citati sono indicati in una dieta altamente sana per bambini ed adulti per una serie di proprietà organolettiche peculiari. Il trakanà è un composto di farina di grano duro (integrale o normale) e latte fresco, impastato assieme per poi ottenere dei granuli con cui realizzare una zuppa ideale per bambini. Il takìni è una crema di sesamo, altamente nutriente e ricca di vitamine, che può essere integrata con vari altri ingredienti, come miele, cacao, agrumi. Il sesamo è un vero jolly perché al suo interno convivono molteplici “plus” come fosforo, ferro, magnesio, manganese, selenio, zinco, acido ...

ilfattoblog : La Grecia riparte dal cibo sano: ecco i quattro diamanti della Tessaglia -