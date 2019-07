La Cassazione dice no al panino da casa portato a scuola

Fonte : ilgiornale

(Di martedì 30 luglio 2019) Lavinia Greci La battaglia legale era iniziata da un comitato di genitori torinesi, che insieme al Comune e al ministero dell'Istruzione si erano rivolti ai giudici. Oggi il pronunciamento definitivo della Suprema Corte: "Non è configurabile come diritto" Nessundapropria all'interno delle mense scolastiche. A stabilirlo sono stati i giudici della Suprema Corte con una sentenza, depositata proprio in queste ore, cheno alla pietenza portata dall'esterno. Perché, per la, "un diritto soggettivo perfetto e incondizionato all'autorefezione individuale, nell'orario della mensa e nei locali scolastici, non è configurabile e, quindi, non può costituire oggetto di accertamento da parte del giuordinario, in favore degli alunni dellaprimaria e secondaria di primo grado". La decisione è arrivata a poco più di un mese dalla riapertura ...

