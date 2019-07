KATY PERRY CONDANNATA PER PLAGIO La sua Dark Horse copiata da Marcus Gray

KATY PERRY ha plagiato “Dark Horse” - dice il tribunale : Katy Perry ha copiato la sua “Dark Horse” (del 2013) dal rapper cristiano Marcus Tyrone Gray, meglio noto come “Flame”. A stabilirlo è stato un tribunale di Los Angeles secondo cui il brano estratto dall'album “Prism” della cantante è un plagio di “Joyful Noise”, scritto dal rapper nel 2009. Katy Pe

Orlando Bloom ha spiegato come il suo amore con KATY PERRY sopravvive alle distanze causate dal lavoro : Ecco il loro segreto The post Orlando Bloom ha spiegato come il suo amore con Katy Perry sopravvive alle distanze causate dal lavoro appeared first on News Mtv Italia.

KATY PERRY colpevole di plagio : Dark Horse troppo simile a un brano rap del 2008 : All’orizzonte c’è il matrimonio con il ‘suo’ Orlando Bloom ma, al momento, Katy Perry deve affrontare un problema non da poco: la popstar è infatti stata giudicata colpevole per un accusa di plagio relativa a Dark Horse, il terzo brano estratto dall’album Prism, che è anche il secondo singolo più venduto del 2014. Un tribunale di Los Angeles ha decretato che il pezzo è troppo simile a Joyful Noise, una canzone del ...

KATY PERRY condannata : la canzone Dark Horse è un plagio : Un tribunale della California ha condannato la popstar: il brano, secondo singolo più venduto nel 2014, è stato copiato dalla canzone del 2008 di un rapper cristiano. Katy Perry è colpevole di plagio. Un tribunale di Los Angeles ha condannato la popstar californiana per aver copiato la canzone Dark Horse, secondo singolo più venduto nel 2014, dal brano Joyful Noise del rapper cristiano Marcus “Flame” Gray. Ora il giudice dovrà stabilire ...

KATY PERRY colpevole di plagio per “Dark Horse” secondo il tribunale di Los Angeles : OMG The post Katy Perry colpevole di plagio per “Dark Horse” secondo il tribunale di Los Angeles appeared first on News Mtv Italia.

KATY PERRY ha copiato la canzone “Dark Horse” dal rapper Flame - dice un tribunale americano : Lunedì un tribunale americano ha stabilito che la cantante Katy Perry ha copiato la sua canzone del 2013 “Dark Horse” da una canzone di rap cristiano del 2009 intitolata “Joyful Noise” e scritta dal rapper Flame. Durante il processo Perry

KATY PERRY e Orlando Bloom - nozze sempre più lontane : "Lavoriamo sulla nostra relazione" - : Novella Toloni La popstar statunitense e il divo di Hollywood non hanno alcuna fretta di unirsi in matrimonio e vogliono prendersi altro tempo per far crescere il loro rapporto (e non sbagliare per la seconda volta) Katy Perry e Orlando Bloom stanno vivendo la loro romantica storia d'amore nonostante i numerosi impegni di lavoro reciproci. Sia la Perry che Bloom sono, infatti, impegnati in diversi progetti che li stanno portando ...

L’endorsement di KATY PERRY - Demi Lovato e Ariana Grande per Kamala Harris : donna - nera e potenziale candidata presidente : Mentre le popstar italiane si sbracciano urlando "parlateci di Bibbiano", unendosi al coro delle proteste politicizzate, negli Stati Uniti le dive del pop si schierano a favore dei candidati che vorrebbero in corsa alle presidenziali 2020: Katy Perry, Demi Lovato e Ariana Grande lo hanno fatto insieme e apertamente, presenziando ad una serata in onore di Kamala Harris. Le tre popstar hanno ufficializzato così il loro sostegno a questa ...

Crossover per KATY Keene e Riverdale? Ashleigh Murray prenderà parte all’omaggio a Luke Perry : Chi si aspettava di vedere qualche scena o un promo di Katy Keene si è sbagliato e di grosso perché lo spin off di Riverdale non si è rivelato al Comic-Con 2019. Rimane il fatto che gli sceneggiatori sono finiti sotto scacco e hanno risposto ad alcune domande sulla nuova serie che vede Lucy Hale protagonista ma che andrà in onda solo nella seconda parte di stagione. I fan di quello che è ormai diventato l'ArchiVerse sembrano soffrire molto ...

KATY PERRY gelosa di Jennifer Aniston per i messaggi con Orlando Bloom : Rimandate a data da destinarsi le nozze tra la cantante e il compagno Orlando Bloom: «Entrambi siamo già stati sposati, adesso è diverso. Dobbiamo lavorare ancora un po’ sulla nostra relazione». Lei che sa bene cosa vuol dire soffrire per amore… Katy Perry sarebbe gelosa di Jennifer Aniston. È quanto riportato dal sito The Digital Wise, che racconta come la cantante di Roar abbia trovato dei messaggi che l'ex Rachel Green di Friends ...

KATY PERRY : Taylor Swift? Per fare pace le ho mandato un ramo d’ulivo : A un mese dalla fine della faida, Katy racconta come le due popstar sono arrivate a metter fine a una delle faide più celebri del mondo dello spettacolo

KATY PERRY sulla fine della faida con Taylor Swift : “Spero che le persone possano imparare da questo” : Ha raccontato come hanno fatto pace The post Katy Perry sulla fine della faida con Taylor Swift: “Spero che le persone possano imparare da questo” appeared first on News Mtv Italia.

KATY PERRY e le paure da secondo matrimonio : «Ora voglio pensarci bene» : Katy Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesKaty Perry e Orlando Bloom all'amfAR gala di Los AngelesQuesto matrimonio non s’ha da fare. O meglio, bisognerà aspettare ancora un po’ prima della celebrazione. Katy Perry e Orlando Bloom, infatti, a differenza della celebre ...

KATY PERRY racconta come ha fatto pace con Taylor Swift - dalle scuse ad una festa ai biscotti fatti in casa : Dopo anni di frecciate reciproche e perfino brani nati con l'intento di ferire l'altra persona nel periodo più critico della loro faida, oggi Katy Perry racconta come ha fatto pace con Taylor Swift qualche settimana fa, davanti ad un piatto di biscotti fatti in casa. In realtà i segni di distensione erano arrivati molto prima, ovvero da quando la Perry aveva dichiarato in un'intervista di volersi riappacificare con la collega, mandandole ...