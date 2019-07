Juventus | ripresi gli allenamenti al JTC | Douglas Costa e Khedira in gruppo

Fonte : Blastingnews

(Di martedì 30 luglio 2019) Questa mattina i giocatori dellahanno fatto il loro ritorno alla Continassa. I bianconeri hanno ripreso la preparazione dopo i due giorni di riposo concessi da Maurizio Sarri, al termine della tournée asiatica. Inoltre, il tecnico da oggi può contare su altri due giocatori, visto che sono rientrati Juan Cuadrado e Rodrigo Bentancur. Entrambi stamani si sono presentati al JMedical per fare le visite mediche. Nel pomeriggio i due si sono allenati con i compagni e oltre a loro in campo c'erano anche Samiche hanno ripreso a lavorare in. Entrambi hanno superato i rispettivi acciacchi fisici accusati nella passata stagione. Inoltre in casa Juve, stando a quanto afferma il Corriere di Torino, c'è da tenere sotto controllo il problema al polpaccio di Giorgio Chiellini che al momento non si starebbe risolvendo. Il capitano bianconero potrebbe saltare sia ...

