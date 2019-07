Juventus | l' agente di Dybala vola a Manchester per trovare l' accordo con lo United

La Juventus avrebbe incontrato l'agente di Neymar : La Juventus, negli ultimi anni, ha sviluppato un grande appeal internazionale e i migliori giocatori scelgono di trasferirsi a Torino. I bianconeri ormai sono alla pari dei grandi club inglesi e di Real Madrid e Barcellona. La Juve è una delle formazioni più appetibili e la dimostrazione è che i giocatori più forti come Matthijs De Ligt scelgono la società di Andrea Agnelli. Negli ultimi giorni al club bianconero è stato accostato il nome di ...

Calciomercato Juventus – Si accende la pista Neymar : Paratici a colloquio con il padre-agente del giocatore : Si intensificano le voci sul possibile arrivo di Neymar alla Juventus: previsto incontro tra il ds bianconero Paratici e il padre-agente del giocatore brasiliano L’anno scorso l’accostamento di Cristiano Ronaldo alla Juventus aveva fatto sorridere più di qualche scettico. Un’operazione da playstation, solo fantamercato vedere un fuoriclasse del genere in Serie A. Poi un po’ la rottura con il Real Madrid, un ...

Higuain Juventus - l’agente del Pipita è a Torino : incontro con Paratici : Higuain Juventus – Ora si sta allenando con Sarri ma per Gonzalo Higuain il futuro sembra essere lontano dalla Juventus: dopo un anno deludente tra Milan e Chelsea, il ‘Pipita’ dovrà andare a caccia di riscatto senza la maglia bianconera addosso. Al momento l’ex Napoli e Real Madrid, ha rifiutato qualsiasi destinazione possibile anche se la Roma è pronta ad offrirgli anche la […] More

Icardi-Juventus : Agnelli sarebbe andato a Ibiza per incontrare l'agente Fifa Giuffrida : Continua a fare rumore il tormentone di questa sessione estiva di calciomercato legato a Mauro Icardi. Solo ieri, domenica 7 luglio, l'amministratore delegato dell'Inter Beppe Marotta durante la conferenza stampa di presentazione di Antonio Conte aveva escluso qualsiasi tipo di discorso con la Juventus, sostenendo che non vi fossero nemmeno le minime condizioni per avviare una trattativa. Allo stesso tempo, aveva definito "utopistica" qualsiasi ...

Calciomercato Juventus - svelato il futuro di Higuain : il tweet del fratello-agente : Calciomercato Juventus – Benissimo a Napoli, con Sarri, bene con la Juventus, così così con Milan e Chelsea, squadra però in cui Higuain ha ritrovato il tecnico toscano, adesso insieme a lui in bianconero. Ma, così come ha dimostrato l’esperienza a Londra, per Sarri l’attaccante argentino non sembra essere più indispensabile come lo era in azzurro, e lo ha fatto anche capire in conferenza stampa. Negli ultimi giorni era ...

Juventus - l’agente di Higuain disegna il futuro del Pipita : “se dovesse tornare in Serie A - ecco dove giocherà” : Il fratello-agente del Pipita ha svelato il futuro dell’argentino, sottolineando che in Serie A giocherà solo con la Juve Gonzalo Higuain non giocherà nella Roma, questo è quanto ha riferito il fratello-agente del Pipita con un post su Twitter. Soffermandosi sull’eventuale trattativa con il club giallorosso, il procuratore dell’argentino ha provato a fare chiarezza sulla vicenda: “Higuain in Italia giocherà solo ...

Calciomercato Juventus - spuntano le cifre dell’ingaggio di Rabiot : super commissione alla mamma agente : Rabiot alla Juventus, è tutto fatto. Come riportato da Sky Sport, il calciatore sarà a Torino domani per le visite mediche. Decisivo per l’accordo è stato il blitz di Paratici di venerdì sera a Parigi. spuntano le cifre del contratto: 7 milioni di euro a stagione per 4 anni. Rabiot arriverà a parametro zero, ecco perché (come sempre in questi casi), ci sarà da pagare una commissione all’agente del calciatore, che in questo caso ...

Rabiot Juventus - ora è fatta! La mamma-agente conferma - occhio alle cifre : Rabiot Juventus- Accordo totale e fumata bianca ormai prossima all’ufficialità. La società bianconera si prepara a mettere le mani su Rabiot in vista della prossima stagione. Un accordo ormai totale, confermato dalla mamma-agente dello stesso centrocampista francese. Rabiot ha detto no alla proposta di rinnovo da parte del PSG per abbracciare la nuova avventura in […] More

Juventus - l’agente di Rabiot : ‘Meglio non dire nulla se non è fatta’ : La Juventus da diverse settimane sarebbe in trattativa per arrivare ad Adrien Rabiot. Il francese sta per liberarsi a parametro zero dal Paris Saint-Germain e il suo futuro dovrebbe essere a Torino. Nelle ultime ore si è parlato di una possibile proposta di rinnovo di contratto fatta dal club transalpino alla mamma agente del ragazzo classe ‘95. Questa ipotesi è stata smentita proprio oggi dalla signora Veronique che ne ha parlato a RTL France: ...

Buffon Juventus - l’agente rivela : “Gigi a Torino? Se Perin dovesse partire…” : Buffon Juventus – Da ieri sera ormai si parla di un clamoroso ritorno di Gigi Buffon alla Juventus. A chiarire la situazione ci ha pensato Silvano Martina, agente dell’estremo difensore, che ai microfoni di ‘Sportmediaset’ ha ammesso la possibilità di tornare a Torino. Leggi anche: De Ligt Juventus, si sblocca la trattativa: no al Barcellona, accordo imminente con […] More

Calciomercato Juventus : “Buffon in bianconero?” - la risposta del suo agente : “Può darsi che i bianconeri abbiano pensato a lui nel caso parta Perin“. Così Silvano Martina, storico agente di Gigi Buffon, conferma a SportMediaset il possibile clamoroso ritorno in bianconero del 42enne portiere di Carrara. Sulle condizioni fisiche dell’ex Psg, l’agente ha rassicurato: “Ha 42 anni ma sta ancora bene, gli piace giocare a pallone, mettersi a disposizione e alla prova. Se gli capiterà ...