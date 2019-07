Juventus | Kean all’Everton | domani le visite mediche Occhio alle vere cifre dell’affare!

Calciomercato Juventus - dopo Kean altra doppia cessione a sorpresa : Calciomercato Juventus- cessione Kean concretizzata nel giro di poche ore e ufficialità attesa nella giornata di domani. L’attaccante della Nazionale sarà atteso a Liverpool per le visite mediche e la firma del nuovo contratto con l’Everton. Il giocatore guadagnerà circa 3 milioni di euro a stagione e frutterà alla Juventus un incasso di circa 35-40 […] More

La Juventus sarebbe a un passo dalla cessione di Moise Kean all'Everton : La Juventus sarebbe vicinissima a chiudere per la cessione del talentuoso attaccante Moise Kean all'Everton, il millennial dopo aver fatto vedere grandi cose dal punto d vista tecnico e realizzativo, sbarcherà con ogni probabilità in Premier League; per lui un ingaggio che si aggirerà sui 3 milioni, per la Juventus sarebbe una grandissima plusvalenza. A breve, forse già domani le visite mediche e, se filerà tutto liscio, ci sarà ...

Juventus - al via il ballo delle punte : Kean sarebbe vicino all'Everton - rebus Dybala : Nei prossimi giorni il calciomercato potrebbe essere movimentato da un vero e proprio ballo delle punte. Anche la Juventus potrebbe essere coinvolta in questo giro europeo di attaccanti. Infatti, il club bianconero questa mattina, avrebbe definito la cessione di Moise Kean all'Everton. Il ragazzo classe 2000 ha lasciato la Continassa e già domani dovrebbe essere in Inghilterra per le visite mediche. Ma quella di Kean potrebbe non essere l'unica ...

Cessioni Juventus - Kean all’Everton : domani visite mediche - incasso monstre per Paratici : Cessioni Juventus- Dopo una straordinaria campagna acquisti, arricchita dagli arrivi di Buffon, Demiral, De Ligt, Pellegrini, Rabiot e Ramsey, la Juventus sarebbe pronta a metter mano anche al capitolo Cessioni. Perin viaggia dritto verso l’Aston Villa, anche se tutto dipenderà dalle visite mediche di rito. Non solo Perin, la Juventus sarebbe pronta a sacrificare anche […] More

Calciomercato Juventus news/ Moise Kean all'Everton per 40 milioni - ultime notizie - : Calciomercato Juventus news, le ultime notizie: Moise Kean all'Everton per 40 milioni di euro, si sblocca in uscita il mercato bianconero. E su Lukaku..

La Juventus vende Kean all’Everton per 40 milioni. Fu vittima del razzismo a Cagliari (polemica con Bonucci) : Il 19enne Moise Kean lascia il calcio italiano. La Juventus lo ha venduto all’Everton per una somma complessiva di 40 milioni di euro. Lo scrive l’edizione on line del Guardian. Il club di Liverpool pagherà all’attaccante un ingaggio di tre milioni di euro a stagione. L’Everton ha appena venduto Gueye al Psg per una cifra di poco superiore ai 30 milioni. Kean ha segnato sei reti in Serie A in tredici presenze. E ha tre ...

Cessioni Juventus - Kean ha detto sì : incasso monstre per Paratici : Cessioni Juventus- Dopo una straordinaria campagna acquisti, arricchita dagli arrivi di Buffon, Demiral, De Ligt, Pellegrini, Rabiot e Ramsey, la Juventus sarebbe pronta a metter mano anche al capitolo Cessioni. Perin viaggia dritto verso l’Aston Villa, anche se tutto dipenderà dalle visite mediche di rito. Non solo Perin, la Juventus sarebbe pronta a sacrificare anche […] More

Calciomercato Juventus - è fatta per Kean all’Everton : domani le visite mediche [CIFRE e DETTAGLI] : Calciomercato Juventus – Non solo in entrata, la Juventus si muove anche in uscita, il club bianconero ha definito nelle ultime ore una trattativa importante. Moise Kean lascia l’Italia, il baby attaccante è esploso nell’ultima stagione ed adesso è pronto a trasferirsi in Premier League, esattamente all’Everton, secondo quanto riporta il ‘The Guardian’ le due società hanno trovato l’accordo sulla ...

Calciomercato Juventus - addio a Kean : offerta monstre! Doppia cessione in difesa : Calciomercato Juventus- Secondo quanto riportato dall’odierna edizione del “Corriere di Torino”, la Juventus starebbe analizzando concretamente l’ipotesi di cedere Kean dinanzi ad un’offerta vantaggiosa e irrinunciabile. Di fatto, secondo le ultimissime indiscrezioni, l’Everton sarebbe pronto ad affondare il colpo sull’attaccante bianconero proponendo un’offerta da circa 40-45 milioni di euro. La ...

Juventus - precedenza alle cessioni : tra i possibili partenti anche Matuidi e Kean : La Juventus riprenderà la preparazione estiva martedì 30 luglio e Maurizio Sarri finalmente potrà iniziare a lavorare anche con i giocatori che non sono partiti per la tournée asiatica: a questi poi si aggiungeranno coloro che rientreranno dalle vacanze. La dirigenza bianconera prosegue il suo lavoro sul mercato alla ricerca dei rinforzi ideali al gioco del nuovo tecnico bianconero. L'esigenza principale, però, è quella di piazzare alcuni ...

Juventus - Paratici in Inghilterra : avrebbe trattato le cessioni di Perin - Khedira e Kean : La Juventus è pronta a dedicarsi completamente al mercato, dopo la tournée asiatica che l'ha vista confrontarsi con Tottenham, Inter ed una selezione di giocatori del campionato della Corea del Sud. Di recente Fabio Paratici, direttore sportivo della Juventus, è stato in Inghilterra per ascoltare le richieste di alcune società inglese interessate ad alcuni giocatori della rosa bianconera. Come è noto infatti, la Juventus ha una rosa ricca, conta ...

Calciomercato Juventus : Kean verso la Premier - il Milan 'molla' Demiral : Il Calciomercato della Juventus è sempre più concentrato sulle uscite. Dopo i tanti colpi in entrata servono alcune cessioni e sarà soprattutto l’attacco a cambiare pelle. Le voci insistenti su Romelu Lukaku e Mauro Icardi significano che Sarri ha bisogno di un grande centravanti. Così non ci sarebbe più spazio per due tra Moise Kean, Mario Mandzukic e Gonzalo Higuain. Cessioni possibile anche per Paulo Dybala che l’1 agosto tornerà a Torino per ...

Juventus - si lavora in uscita : Paratici atteso a Londra - potrebbe vendere Kean e Perin : Adesso alla Juventus è il momento di vendere, infatti dopo i tanti colpi in entrata, l'ultimo quello del difensore de Ligt, molto costoso, ma con allo stesso tempo la consapevolezza di aver preso il miglior 1999 in difesa in circolazione. Ora c'è da pensare a far cassa, molti i giocatori che sono sul mercato perché fuori dal progetto, altri che potrebbero partire se arrivassero offerte veramente importanti. Nelle prossime ore Paratici volerà in ...

Juventus - Higuain vuole restare : Dybala e Kean rischierebbero la cessione : Il mercato della Juventus è stato incentrato fino a questo momento sugli acquisti necessari per puntellare l'organico e renderlo funzionale al gioco di Maurizio Sarri. Ora gli sforzi di Paratici starebbero mirando al mercato in uscita. Il parco attaccanti risulta troppo affollato e due, o addirittura tre, tra Paulo Dybala, Gonzalo Higuain, Mario Mandzukic e Moise Kean, sarebbero destinati a salutare la Vecchia Signora. La riottosità di Higuain ...