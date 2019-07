Joe Bastianich sarà il nuovo giudice di Italia’s Got Talent

Fonte : dituttounpop

(Di martedì 30 luglio 2019) JoeildiGot. Confermati Federica Pellegrini, Mara Maionchi, Frank Matano e Lodovica Comello Cambia programma ma non famiglia. Dopo aver lasciato il ruolo dinel popolaredi cucina di Sky Uno MasterChef, Joeildella prossima edizione diGot, sostituendo così lo “storico” Claudio Bisio. Al suo fianco, confermati, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano. Torna alla conduzione delshow prodotto da Fremantle, in onda prossimamente su TV8, per il quarto anno consecutivo, Lodovica Comello. Joe, imprenditore e ristoratore di fama internazionale, già giurato di MasterChef Italia e noto al grande pubblico televisivo anche per trasmissioni come Top Gear Italia e On the Road. Negli anni, infatti, ilitalo americano ha selezionato centinaia di ...

