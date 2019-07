JOE BASTIANICH NUOVO GIUDICE ITALIA' S GOT TALENT Ex MasterChef al posto di Bisio

JOE BASTIANICH - finalmente svelato il nuovo ruolo tv del volto Sky : Joe Bastianich non sarà più tra i giudici di Masterchef, e questo è noto. Ma se in molti avevano pensato che l’imprenditore sarebbe entrato a far parte della giuria di X Factor ecco che a smentire tutto ci pensa Sky: giuria sì, ma di Italia’s Got Talent, in onda su Tv8. Bastianich prende così il posto lasciato vacante da Claudio Bisio, impegnato nelle riprese della nuova commedia Sky ‘Cops – Una banda di ...

