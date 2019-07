Italia' s got talent | la nuova sfida di Joe Bastianich | Attenzione al buzzer

Joe Bastianich è il nuovo giudice di Italia’s got talent : Joe Bastianich sarà il giudice della nuova edizione di “Italia’s got talent”. Al suo fianco, confermatissimi, Federica Pellegrini, Mara Maionchi e Frank Matano, il talent show andrà in onda prossimamente su Tv8. Alla conduzione, per il quarto anno consecutivo, torna Lodovica Comello con la sua simpatia e indiscussa empatia. Joe Bastianich imprenditore e ristoratore di fama internazionale, è noto al grande pubblico televisivo ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. E’ Grande Italia! Doppia coppia azzurra nei quarti di finale : Non finisce di stupire l’Italia dei giovani che continua ad essere protagonista nei vari campionati internazionali riservati agli Under. Goteborg si colora di azzurro con l’Italia che piazza ben due coppie nei quarti di finale dell’Europeo Under 20, Bertozzi/Scampoili in campo femminil e Marchetto/Di Silvestre tra i maschi, Tra le donne arriva negli ottavi di finale la quarta vittoria consecutiva, tutt’altro che scontata, ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. Azzurri avanti tutta! Solo vittorie nella seconda giornata per le due coppie Italiane. Da oggi eliminazione diretta : E’ Grande Italia nella seconda giornata del Campionato Europeo Under 20 in corso di svolgimento a Goteborg in Svezia. Quattro sfide giocate dagli Azzurri e altrrettante vittorie con l’obiettivo ottavi di finale già centrato in campo femminile dalle vice campionesse olimpiche giovanili Bertozzi7Scampoli e Marchetto/Dui Silvestre che invece dovranno passare attraverso i sedicesimi di finale questa mattina. En plein di successi nel ...

Beach volley - Europeo Under 20 Goteborg. L’Italia cala gli assi sulla sabbia svedese a caccia del podio continentale : Con ancora negli occhi la gioia per l’argento mondiale Under 21 di Windisch e Di Silvestre, l’Italia si tuffa in una nuova avventura giovanile, l’Europeo Under 20 a Goteborg in Svezia e la squadra azzurra si presenta con tante credenziali al terzo appuntamento giovanile della stagione che inizia oggi sulla sabbia scandinava. In campo maschile, reduce dalla cavalcata trionfale di Udon Thani in Thailandia, Alberto Di Silvestre, ...

Mondiali calcio femminile – Italia - il bacio ‘lesbo’ di Aurora Galli fa discutere : la verità va oltre il bigottismo [FOTO] : Aurora Galli immortalata mentre dà un tenero bacio ad una donna fra il pubblico: lo scatto ‘lesbo’ fa discutere, ma la verità va oltre il bigottismo I Mondiali di calcio femminile hanno regalato grande popolarità alle giocatrici azzurre, sempre al centro delle cronache sportive, sulle prime pagine dei giornali e molto seguite sui social nelle ultime settimane. Come spesso accade, la popolarità porta con sè anche qualche noia. È ...