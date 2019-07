Italia' s Got Talent | Joe Bastianich nuovo giudice al posto di Claudio Bisio

Fonte : blogo

(Di martedì 30 luglio 2019) New entry per’s Got2019: Joeè ildella prossima edizione, al fianco dei confermati Mara Maionchi, Federica Pellegrini e Frank Matano, quest'ultimo da 5 anni nel cast.ha quindi lasciato la giuria in piedi di MasterChef, che ha tenuto a battesimo quasi 10 anni fa, per sedersi dietro al bancone di IGT 2019. Il suo nome era circolato per X Factor, vista la sua passione per la musica che lo ha portato on the road con i suoi amati strumenti, ma lo vedremo con i varii che si presentano al giudizio dei buzz di Tv8. “Sono molto contento di entrare a far parte della famiglia di’s Got. Sarà una nuova sfida piena di sorprese e... buzzer. Sono certo che ne vedremo delle belle" ha dichiarato Joe, che evidentemente si era un po' stancato di impiattamenti 'diludenti' e di accostamenti gastronomici da "vuoi ...

