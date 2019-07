' Io | star di Bim Bum Bam oggi vivo senza tv e insegno Tai Chi'

Bimbo raccoglie 90 mila dollari per acqui star e giubbotti antiproiettile per i cani poliziotto : Si chiama Brady Snakovsky, è un bambino di 9 anni di Strongsville, in Ohio, e il suo sogno più grande è quello di lavorare con la polizia: in attesa di essere abbastanza grande da poter esaudire il suo desiderio Brady ha scoperto che mentre tutti gli agenti indossano dei giubbotti antiproiettile i cani poliziotto no, pur facendo un lavoro estremamente rischioso. Quando ha scoperto che ognuno di quei giubbotti costava 1.200 dollari non ci ha ...

Boicottaggio alla recita : il bimbo canta star Wars al posto della ninna nanna : «Il lato oscuro è forte in lui!». Il commento di Mark Hamill, colui che interpreta da sempre Luke Skywalker, è stato immediato. Difficile non farlo sentendo la marcia imperiale di Star Wars cantata a una recita dell’asilo e non per scelta degli insegnanti. Il bimbo che la intona avrebbe dovuto cantare Twinkle Twinkle Little Star, insomma Brilla stellina, una ninna nanna. Ha preferito far sapere che crede nel potere della forza più che in quello ...