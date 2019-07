Inter e Milan protagoniste su Sportitalia | 3 | 3 milioni di spettatori per le gare nel

CorSport : L’Inter si affida all’agente di Cavani per portare il Matador a Milano : Lukaku sembra allontanarsi e l’Inter muove la diplomazia per sbloccare il piano B. Che sarebbe Edinson Cavani. Il club nerazzurro si è affidato all’agente del calciatore, Simonian, che deve provare a convincere il Psg. Il Corriere dello Sport parla di operazione difficile ma non impossibile: “E, se prima si trattava soltanto di cautela, ora tutto lascia credere che l’uruguayano possa diventare il grande rinforzo in attacco per ...

Calciomercato 30 luglio martedì : Lukaku-Dyabala - lo scambio si farà. Inter - Dzeko vicino. Milan - fatta per Leao : Calciomercato 30 luglio- Ecco le trattative di oggi martedì 30 luglio. JUVENTUS– scambio Dybala-Lukaku ormai nel vivo. La sensazione è che l'affare si farà. Come evidenziato dall'odierna edizione del "Corriere dello Sport", lo scambio potrebbe concretizzarsi nel corso delle prossime ore dopo il ritorno a Torino di Dybala dalle vacanze. La Juventus comunicherà al giocatore

Calendario Serie A - sorteggio in diretta. Seconda giornata : Lazio-Roma e Juve-Napoli. Alla quarta derby di Milano - alla settima Inter-Juve : Negli studi di Sky nasce la nuova Serie A, che compie 90 anni (nel 29/30 la prima a girone unico). Dalle 19 saranno sorteggiati i calendari del prossimo campionato che scatterà nel week end...

Calciomercato Milan News/ Un ex Inter nel mirino di Maldini e Boban - ultime notizie - : Calciomercato Milan News, ecco Leo Duarte per la difesa e Rafael Leao per l'attacco. Si complica l'affare Correa: le ultime notizie.

Weekend di grandi ascolti su Sportitalia con Inter e Milan. Domani Audi Cup : E' stato un fine settimana di grandi ascolti per Sportitalia (disponibile in chiaro e gratuitamente sul canale 60 DTT). Le dirette in esclusiva di Inter-Psg da Macao e Milan-Benfica da Boston hanno consentito all'emittente diretta da Michele Criscitiello di replicare i numeri record di questa estate di grande calcio Internazionale.Tra sabato e domenica sono stati 3,3 milioni i telespettatori...

Calciomercato 29 luglio lunedì : Juve-Lukaku - c’è l’accordo. Inter su Cavani. Milan - ecco Duarte. Napoli - beffa Pepè : Arsenal ad un passo : Calciomercato 29 luglio- ecco tutte le trattative di oggi lunedì 29 luglio. JUVENTUS– Secondo quanto riportato dall’odierna edizione di “Tuttosport“, la Juventus avrebbe raggiunto un accordo di massima con Lukaku per il trasferimento in bianconero dell’attaccante belga. Accordo che potrebbe dipendere, però, dal possibile futuro di Dybala. La Joya vorrebbe restare in bianconero. Milan– Fatta ...

International Champions Cup - un gol dell’ex condanna il Milan : ci pensa Taarabt - vince il Benfica : Si è giocato un altro interessante match valido per l’International Champions Cup, continua la preparazione del Milan con il club rossonero chiamato a riscattare l’ultima deludente stagione, compito non facile per l’allenatore Giampaolo. In attesa di chiudere altri colpi sul mercato e soprattutto completare l’attacco il club rossonero in campo contro il Benfica, sconfitta con gol dell’ex. Nei primi minuti ...

LIVE Milan-Benfica 0-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : buona prestazione dei rossoneri ma a spuntarla sono i lusitani : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE buona prestazione del Milan che però deve arrendersi alla rete dell’ex Taarabt. La nostra DIRETTA LIVE termina qui, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata da parte di OA Sport. 94′ FINITA! Benfica batte Milan 1-0. 92′ Ultimi assalti dei rossoneri con il Benfica chiuso nella propria area di rigore. 90′ Ci saranno quattro minuti di recupero. 87′ ...

LIVE Milan-Benfica 0-1 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : l’ex Taarabt sblocca la partita! : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 81′ SUSOOO!! Tiro a giro di sinistro che fa la barba al secondo palo. 78′ Colpo di testa di Chiquinho da buona posizione abbondantemente alto. 75′ Bolide scagliato da Suso ma Vlachodimos si fa trovare ancora pronto. 74′ Riprende il match, Milan a caccia del pareggio. 72′ Arriva il momento del cooling break, pausa di tre minuti. 70′ GOL DEL BENFICA! Tiro da ...

LIVE Milan-Benfica 0-0 - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : primo tempo estremamente convincente dei rossoneri : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 49′ Finito il primo tempo, Milan-Benfica 0-0. 48′ DONNARUMMAAAAAA!! Rafa Silva si fa ipnotizzare dal portiere azzurro tutto solo in area di rigore, si resta sullo 0-0. 46′ DONNARUMMA MIRACOLOSO! Prima palla gol per i portoghesi con il portiere azzurro che si distende in modo meraviglioso sul destro di Gabriel. 45′ Concessi quattro minuti di recupero. 43′ GOL ...