Inter | Conte non si nasconde | “dobbiamo riportare il club dove merita”

Inter - Conte lancia la sfida : “saremo noi la sorpresa - gli altri devono preoccuparsi di incontrarci” : L’allenatore nerazzurro ha tracciato un bilancio dell’inizio di stagione, soffermandosi poi sugli obiettivi da raggiungere L’avventura di Antonio Conte sulla panchina dell’Inter è iniziata positivamente, l’allenatore nerazzurro è soddisfatto di quanto visto nelle prime settimane di preparazione, compresa la tournée asiatica. AFP/LaPresse L’ex Chelsea non perde occasione per martellare i propri giocatori ...

Inter - non solo Barella e Sensi : Conte avrebbe chiesto Vidal per il centrocampo : L'Inter sta lavorando sul mercato per cercare di acContentare le richieste del proprio tecnico, Antonio Conte. La priorità va all'attacco visto che attualmente a sua disposizione c'è il solo Lautaro Martinez con Matteo Politano infortunato e Mauro Icardi fuori dal progetto. Ma non solo visto che l'ex allenatore del Chelsea vorrebbe completare il centrocampo con un colpo di spessore, un profilo di livello Internazionale che alzi il tasso tecnico ...

Conte : rilancio Sud per l'Italia Intera : 21.01 "Siamo convinti che il rilancio del Sud costituisca di per sé una politica di rilancio dell'Italia intera". Lo avrebbe detto il premier Conte, al tavolo con le parti sociali, sottolinando come tutte le analisi disponibili siano "concordi nell'indicare che un ritorno alla crescita del Mezzogiorno è in grado di trascinare anche lo sviluppo del Centro e del Nord". Conte avrebbe anche detto che il 2 agosto, quando incontrerà il presidente ...

Polemica sulla foto dell'indagato - Interviene Conte : 'Bendarlo è un reato' : Il Presidente del Consiglio Conte, tramite un lungo post su Facebook, ha commentato la foto diffusa nella giornata di ieri, in cui si vede l'indagato per l'omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega bendato. Il Premier, pur ribadendo che la vittima di tutto è innanzitutto l'uomo delle forze dell'ordine, ha comunque affermato che bendare in quel modo una persona indagata potrebbe configurare vari reati. La foto del ragazzo bendato e ...

Inter - Skriniar si dimentica di Spalletti : “vi svelo cosa è cambiato con Conte” : La difesa dovrebbe essere il punto di forza dell’Inter e Skriniar un sicuro protagonista della prossima stagione. E’ già cambiato tanto dopo l’arrivo ai nerazzurri dell’allenatore Antonio Conte, Intervista a 360° a ‘La Gazzetta dello Sport’ del difensore, indicazioni dopo la gara contro la Juve: «Non sarebbe stato giusto perdere, avevamo avuto più occasioni del Psg per far gol. Ma soprattutto nel primo ...

Inter - le rivelazioni di Skriniar : “Conte è un martello - sta nascendo una squadra da scudetto” : Il difensore nerazzurro ha parlato di queste prime settimane di preparazione, soffermandosi sul metodo di lavoro di Antonio Conte Le prime settimane di lavoro agli ordini di Antonio Conte sono servite all’Inter per cominciare a capire il metodo dell’allenatore pugliese, deciso a riportare in alto i colori nerazzurri. AFP/LaPresse Il passaggio alla difesa a tre è l’elemento principale di stacco rispetto al passato, Milan ...

Inter - parla l’ad Antonello : “Si vede già l’impronta di Conte” : “Si è visto fin dall’inizio quanto l’impronta di Conte abbia già inciso nel lavoro e nell’approccio dei ragazzi. La strada è lunga ma ci sono ancora molti margini di miglioramento”. Lo ha detto l’amministratore delegato dell’Inter Alessandro Antonello, commentando il lavoro di Conte al rientro dalla tournée in Asia. “E’ stata una tournée molto impegnativa ma positiva anche per creare ...

PSG-Inter - Conte si gode il successo : “non ci deve mai piacere la sconfitta - l’atteggiamento è importante” : L’allenatore dell’Inter ha parlato dopo la vittoria ottenuta dai nerazzurri in amichevole contro il Paris Saint-Germain Buone sensazioni e ottime risposte per Antonio Conte dopo l’amichevole tra Inter e Paris Saint-Germain, vinta dai nerazzurri ai rigori dopo l’1-1 nei tempi regolamentari. AFP/LaPresse Un successo che fa bene al morale di Skriniar e compagni, riusciti ad evitare la sconfitta pareggiando con Longo ...

Inter - Conte : “Continuo a vedere miglioramenti - non ci deve piacere la sconfitta nemmeno nelle amichevoli” : “Sicuramente sono molto Contento, perché penso che, nel caso, non avremmo meritato assolutamente la sconfitta: devo essere sincero, continuo a vedere importanti miglioramenti”. L’allenatore dell’Inter, Antonio Conte, ha commentato così, a Inter Tv, il successo dei nerazzurri contro il Paris Saint-Germain ai rigori. “Vedo miglioramenti nella mentalità dei ragazzi, nella voglia di giocare al calcio, di aggredire ...

Inter - vittoria di rigore sul Psg : Antonio Conte ora sorride? : L'Inter ha chiuso la tournèe cinese con una vittoria ai rigori sul Paris Saint Germain. A Macao i nerazzurri di Antonio Conte hanno raggiunto l'1 a 1 nei tempi regolamentari grazie al gol in extremis di Samuele Longo e poi si sono imposti per 7-6 nel match valido per l'International Super Cup. L'Int

LIVE Inter-Psg - International Champions Cup 2019 in DIRETTA : sfida di lusso per Antonio Conte : CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA Buongiorno e benvenuti in questa nuova DIRETTA LIVE di OA Sport, che per l’occasione ci porterà della suggestiva Macao, per l’incontro valido per la International Champions Cup 2019, che metterà di fronte l’Inter di Antonio Conte e il Paris Saint-Germain campione di Francia. Per l’allenatore nerazzurro sarà sicuramente un’occasione da sfruttare al meglio, dopo qualche indecisione ...

Conte rivoluziona l'Inter : il cambio di modulo tra le mosse più importanti : Questo sarà l'anno zero per la nuova Inter. La società ha deciso di dare il via ad un nuovo ciclo affidandosi ad un nuovo allenatore, Antonio Conte. Il tecnico pugliese si è legato ai colori nerazzurri con un contratto triennale, fino a giugno 2022, a oltre nove milioni di euro a stagione più cospicui bonus che potrebbero far arrivar l'ingaggio a dodici milioni di euro complessivi. La squadra nerazzurra è già scesa in campo in tre occasioni in ...