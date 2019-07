Instagram prepara uno speciale filtro per sostituire lo sfondo delle foto

Fonte : wired

(Di martedì 30 luglio 2019) (: @wongmjane Twitter) Una nuova interessante novità si affaccia all’orizzonte dei prossimi aggiornamenti diovvero unAR per modificare in tempo reale lodi un’immagine. Tradotto: un sistema che va automaticamente a scontornare quel che si trova dietro al soggetto di unaappiccicando un background pescato da un altro file, in realtà aumentata. Sarà così possibile per esempio indicare di prendere una bella spiaggia tropicale e montarla dietro all’immagine in cui si sta prendendo il sole nel cortile di casa. Tutto avverrà in automatico, non sarà necessario far scorrere il dito attorno alla figura umana per eliminare lo, come in molte altre applicazioni simili. A scoprirlo, ancora una volta, Jane Manchun Wong la specialista di reverse engineering ossia di studio di un software (o di un prodotto) disassemblandolo e comprendendone ...

