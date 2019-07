Infortuni | Cisl e Filca Sicilia | ‘subito cabina di regia regionale’

Fonte : calcioweb.eu

(Di martedì 30 luglio 2019) Palermo, 30 lug. (AdnKronos) – Unaregionale disui temi della sicurezza nei luoghi di lavoro. A chiederla sonone che nei giorni scorsi hanno minacciato di marciare, a settembre, con la fascia nera al braccio e di segnare a lutto, con un nastro nero, i cantieri dell’Isola dove, tra gennaio e aprile, sono morti “ben 16 lavoratori per carenze sul fronte delle garanzie di legalità”. “In controtendenza rispetto al resto del Paese -evidenzia il segretario generale regionale dellaStefano Cappuccio – le denunce dio sul lavoro sono in aumento” e “servono azioni di controllo, assistenza, informazione e formazione”.Per questo,chiedono al governo regionale di avviare un confronto col mondo del lavoro e all’assessore alla Salute Ruggero Razza sollecitano ...

